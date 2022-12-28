В Актюбинской области бухгалтер госучреждения перечислила мошеннику 25 млн тенге

В Мугалжарском районе Актюбинской области 58-летняя бухгалтер госучреждения перечислила мошеннику 25 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, женщине позвонил неизвестный, сообщив, что ей одобрили кредит на сумму 3 млн тенге.

"Далее собеседник предложил ей вложить одобренный кредит в криптовалюту. Данная идея женщине понравилась, она взяла кредит в банке, заняла у знакомых и перевела злоумышленнику 25 млн тенге", – говорится в сообщении.

Ведется следствие.