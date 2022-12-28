Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Актюбинской области бухгалтер госучреждения перечислила мошеннику 25 млн тенге

бухгалтер Фото: polisia.kz
В Мугалжарском районе Актюбинской области 58-летняя бухгалтер госучреждения перечислила мошеннику 25 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона, женщине позвонил неизвестный, сообщив, что ей одобрили кредит на сумму 3 млн тенге.

"Далее собеседник предложил ей вложить одобренный кредит в криптовалюту. Данная идея женщине понравилась, она взяла кредит в банке, заняла у знакомых и перевела злоумышленнику 25 млн тенге", – говорится в сообщении.

Ведется следствие.

Читайте также

В Актобе разыскивают 4-летнего мальчика

Впавшая в кому после падения с 8-го этажа школьница умерла в Павлодаре

"Не каждый на такое решится!": пожарный восхитил поступком пользователей Казнета

Елена Беляева
Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Бывший ректор ЖенПУ осужден на 7 лет
Экс-ректор ЖенПУ осуждена на семь лет
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
в Казахстане с 1 января начнется второй этап всеобщего декларирования
В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления