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Откуда можно будет наблюдать за новогодним салютом в Астане

Астана Фото: Zakon.kz
В новогоднюю ночь под бой курантов в 00:00 в честь праздника в Астане запустят салют, организованный за счет спонсорских средств, рассказали 28 декабря в столичном акимате, сообщает Zakon.kz.

Салют запустят с двух точек. Наблюдать за ним можно будет:

  • с набережной реки Есиль в районе памятника Кенесары хану,
  • в Ботаническом саду,
  • в районе пересечения проспектов Кабанбай батыра и Бухар Жырау.

Высота салютов: нижний – 70 метров, средний – 120 метров, верхний – 180-210 метров. Всего прозвучит 3,5 тысячи выстрелов.

На городской площади, площадке около выставочного центра ЭКСПО, у монумента "Қазақ елі" с 22:00 до 3:00 будет проходить вечерняя праздничная концертная программа.

В акимате Алматы рассказали Zakon.kz, как в городе отпразднуют Новый год. В ведомстве уточнили, что главный зимний праздник будет сопровождаться фейерверком.

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