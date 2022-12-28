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Эксперт озвучила плюсы празднования Нового года в одиночестве

праздник Фото: pexels
Человеку не стоит опасаться встречать Новый год в одиночестве, считает психиатр Алана Баева. По ее мнению, представление о встрече праздника рядом с близкими – это всего лишь стереотип, который был сформирован в детстве, сообщает Zakon.kz.

Врач cказала, что в голове у миллионов людей есть стереотип: если вы одиноки, значит, несчастны. Такое отношение является ошибочным, считает Алана Баева. 

"Все, что вас окружает, – только ваше, и вам нет нужды это с кем-нибудь делить", – отметила специалист.

Она призвала обратить внимание на положительные моменты одиночества в праздник. Среди них – отсутствие потребности в дорогостоящих нарядах и макияже. Не нужно тратить много денег, чтобы накрыть стол. Не нужно много готовить, а после этого мыть гору посуды после гостей.

Кроме того, бонусом станет и то, что утром 1 января человек проснется полным сил, пишут "Аргументы и факты".

Психологи не одобряют письма Деду Морозу. Теперь мальчики и девочки просят дорогие телефоны, планшеты и другую технику. Не получив желанного подарка, они начинают плакать и сравнивать себя с другими.


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