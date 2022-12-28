Эксперт озвучила плюсы празднования Нового года в одиночестве
Врач cказала, что в голове у миллионов людей есть стереотип: если вы одиноки, значит, несчастны. Такое отношение является ошибочным, считает Алана Баева.
"Все, что вас окружает, – только ваше, и вам нет нужды это с кем-нибудь делить", – отметила специалист.
Она призвала обратить внимание на положительные моменты одиночества в праздник. Среди них – отсутствие потребности в дорогостоящих нарядах и макияже. Не нужно тратить много денег, чтобы накрыть стол. Не нужно много готовить, а после этого мыть гору посуды после гостей.
Кроме того, бонусом станет и то, что утром 1 января человек проснется полным сил, пишут "Аргументы и факты".
Психологи не одобряют письма Деду Морозу. Теперь мальчики и девочки просят дорогие телефоны, планшеты и другую технику. Не получив желанного подарка, они начинают плакать и сравнивать себя с другими.