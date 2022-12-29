ИЦА повышает акцент на безопасность

Объявив 2022 год годом безопасности АО "Интергаз Центральная Азия" (ИЦА) удалось почти невозможное - акцентировать еще большее внимание на вопросах безопасности и охраны труда, которым и без того в компании всегда уделялось серьезное внимание.





Фото: АО "ИЦА"



Поскольку в структуре АО "НК "QazaqGaz" ИЦА непосредственно отвечает за эксплуатацию газотранспортной системы страны, вопросам производственной безопасности и охраны труда в компании уделяется особое внимание. Тот факт, что текущий год был объявлен годом безопасности "Қауіпсіз еңбек–2022" еще раз подтверждает это утверждение.



Чтобы закрепить высокие показатели в области профилактики производственного травматизма и профессиональных заболеваний, ИЦА в течение этого года провела целый ряд масштабных мероприятий. В частности, речь идет о конкурсах на знание правил техники безопасности и охраны труда, а также различных мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни.





Фото: АО "ИЦА"



Стоит отметить, что уровень профессиональных заболеваний в ИЦА на сегодня нулевой. Как правило, такой положительный эффект обусловлен активными профилактическими мероприятиями и регулярными обследованиями работников, которые проводит компания, а также их своевременной реабилитацией.

Большой эффект дает работа по выявлению типовых опасностей, например, источников высокого шума, вибраций, химических загрязнений и т.д. Если выявленные риски оцениваются как существенные, компания разрабатывает специальные мероприятия по контролю и снижению их воздействия, что, безусловно, помогает сохранить здоровье персонала даже в сложных производственных условиях.





Фото: АО "ИЦА"



Более того, для сотрудников подразделений расположенных в отдаленных районах в ИЦА была разработана специальная Программа экстренного медицинского реагирования (ПЭМР). Суть программы в том, что это детально прописанный алгоритм действий всех служб компании для оказания неотложной медицинской помощи работникам, например, получившим травму на производстве. В программе описано буквально каждое действие и указана сфера ответственности каждого участника процесса: кому звонить в первую очередь, кто должен оказывать первую помощь, куда транспортировать пострадавшего и что предпринять, чтобы обеспечить его успешную эвакуацию силами скорой медицинской помощи или санавиации.

Однако любые теоретические знания требуют практического закрепления. Для этого ИЦА регулярно проводит учебно-тренировочные занятия. Одно из таких масштабных занятий прошло на базе компрессорной станции "Караозек" филиала УМГ "Кызылорда" ИЦА. Сотрудники производственного блока филиала, а также представители подрядных организаций компании, обеспечивающих противопожарную охрану и экстренное медицинское реагирования, совместно отработали алгоритм действий в случае условного разрыва выходного шлейфа с возгоранием на территории компрессорной станции и двумя пострадавшими. Сразу после срабатывания системы оповещения и автоматической остановки газоперекачивающих агрегатов, персонал станции начал эвакуацию в безопасное место, согласно алгоритму реагирования на подобную ситуацию.

Параллельно с этим, экстренные службы станции по легенде приступили к локализации и ликвидации возгорания. В это же время группа спасателей развернула поиск возможных пострадавших и обнаружила двоих раненых. У одного из них по сценарию был открытый перелом голени и закрытый перелом предплечья с наличием артериального кровотечения. У второго пострадавшего произошла внезапная остановка сердца. Прибывшая на место бригада медиков провела все необходимые реанимационные мероприятия, остановку кровотечения и иммобилизацию переломов. Оба пострадавших на машине скорой помощи были доставлены в больницу. Параллельно с этим соответствующие специалисты приступили к устранению последствий аварии.

Как отмечает Ауезхан Уромбаев, технический директор ИЦА, подобные учебно-тренировочные занятия проводятся для того, чтобы оценить готовность специальных служб к ликвидации потенциальной аварии.

"Мы наглядно увидели, что мероприятие прошло на высоком профессиональном уровне. Именно такие реальные навыки, отрабатываемые на подобных занятиях, позволяют нам осуществлять бесперебойную и безопасную транспортировку природного газа потребителям", - отметил он.





Фото: АО "ИЦА"



Стоит отметить, что с 2010 года компания проводит дополнительную подготовку различных специалистов на базе собственного Учебного центра. Благодаря наличию необходимого оборудования обучение максимально приближено к реальным условиям, поэтому занятия по производственной безопасности и охране труда проходят очень эффективно. Для тех, кто не может обучаться в отрыве от производства, а также для работников из отдаленных подразделений, ИЦА разработала специальное обучающее мобильное приложение. Его цель – предоставить всем работникам возможность получать знания по соблюдению промышленной безопасности и охране труда удаленно. Как отмечают в ИЦА, приложение интуитивно понятное и очень информативное.

Не останавливаясь на достигнутых результатах, ИЦА ставит для себя новые цели и задачи. Так, 30 ноября 2022 года, АО "Интергаз Центральная Азия" официально присоединилось к Концепции "Нулевого травматизма Vision Zero", разработанной Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО). Концепция предлагает семь "золотых правил" направленных на содействие работодателю в снижении показателей производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Следование каждому из этих правил предполагает серьезную организационную работу и применение специального инструментария, позволяющего достичь поставленные цели.

Еще одно направление, которому в ИЦА уделяется большое внимание – это экологическая безопасность. В рамках реализации мероприятий по охране окружающей среды ИЦА, в частности, ведет активную работу в области сохранения биоразнообразия в тех регионах, где присутствует компания. К примеру, ИЦА осуществляет постоянный производственно-экологический мониторинг на территории своих объектов и вокруг них силами собственной аккредитованной лабораторией Производственно-экологического мониторинга, оснащенной современным оборудованием и приборами. Компания намерена подробно изучить текущее состояние биоразнообразия в тех районах, которые прилегают к производственным объектам компании с целью оценить масштабы того техногенного влияния, которое они оказывают на окружающий животный и растительный мир.





Фото: АО "ИЦА"



Для эффективного управления экологическими рисками ИЦА постоянно совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельности и выделяет необходимые ресурсы на охрану окружающей среды, в частности, экологические затраты, включающие в себя выплату налогов за нормативные эмиссии и затраты на природоохранные мероприятия.

В компании считают, что подобная работа важна для любого крупного производства, ведь говоря о безопасности и охране здоровья, важно думать не только о дне текущем, но и о будущем, что для ИЦА уже давно норма повседневной деятельности.