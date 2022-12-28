Ситуация в Украине: Зеленский поедет на Всемирный экономический форум, министр обороны Франции прибыл в Киев
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в следующем месяце, сообщает Zakon.kz.
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном соцосбслуживании для инвалидов боевых действий.
- Воздушная тревога снова была объявлена в восточных областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
- Ростовский журналист Сергей Резник, обвиняемый в публикации ложных сведений о спецоперации, в России внесен в перечень террористов и экстремистов.
- Windows снова доступен для скачивания в России для тех, кто успел его купить раннее.
- Цена газа в Европе упала до минимума (77 евро за мегаватт-час) с 24 февраля.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при отсутствии новых обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений.
- Путин подписал закон для защиты от санкций международных банков с российским участием – правительству предполагается дать право конвертировать доли России в международных финансовых организациях в долговые обязательства.
- Министр обороны Франции прибыл в Киев, сообщает TF1.
- Продажи недвижимости в Украине с 24 февраля упали на 78%, сообщил депутат Верховной рады.
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