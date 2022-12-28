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Ситуация в Украине: Зеленский поедет на Всемирный экономический форум, министр обороны Франции прибыл в Киев

зима Фото: pixabay
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе в следующем месяце, сообщает Zakon.kz.
  • Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бесплатном соцосбслуживании для инвалидов боевых действий.
  • Воздушная тревога снова была объявлена в восточных областях Украины, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
  • Ростовский журналист Сергей Резник, обвиняемый в публикации ложных сведений о спецоперации, в России внесен в перечень террористов и экстремистов.
  • Windows снова доступен для скачивания в России для тех, кто успел его купить раннее.
  • Цена газа в Европе упала до минимума (77 евро за мегаватт-час) с 24 февраля.
  • Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что при отсутствии новых обстрелов новогодние праздники пройдут без аварийных отключений. 
  • Путин подписал закон для защиты от санкций международных банков с российским участием – правительству предполагается дать право конвертировать доли России в международных финансовых организациях в долговые обязательства.
  • Министр обороны Франции прибыл в Киев, сообщает TF1.
  • Продажи недвижимости в Украине с 24 февраля упали на 78%, сообщил депутат Верховной рады.
Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Зеленский Владимир Путин Владимир
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