Жители трех сел в Туркестанской области жалуются на частые скачки напряжения

В Туркестанской области жители трех сел Ордабасинского района жалуются на регулярные скачки напряжения в сети в течение последних трех лет, из-за чего у них горит бытовая техника, сообщает Zakon.kz.

По их словам, многие уже лишились холодильников, стиральных машин и телевизоров, у кого-то даже сгорели водяные насосы.

"В течение дня у меня сгорели холодильник, телевизор, микроволновка, электрочайник и стиральная машина, чуть позже сгорел и кондиционер. Все это было взято в кредит, больше миллиона. Теперь платить за мусор придется", - рассказала КТК инвалид первой группы из села Кольтоган Гульрайхан Абдикаримова.

Люди при этом винят плохую погоду.



"Это много лет продолжается, постоянно. У нас чуть ветер дунет – света нет, дождик закапал – света нет, погода затемнилась, как говориться, все – у нас света нет. Вот честно: мы уже устали так жить. Это сколько можно? Туда пойдем – нас футболят: "Идите туда, заявление пишите". Один аким нас футболит: "Идите туда пишите". Вот этот свет – это проблема, это вот такая проблема, которая уже всех достала". Жительница села Кольтоган Кристина Ванина

При этом глава районных сетей искренне удивился таким жалобам. По его словам, о горящей технике он узнал впервые. А еще заверил, что через пару недель закончится модернизация сетей и, скорее всего, все наладится.

"Не могу сказать, что проблем с электричеством нет. Они есть. Это же техника. У нас работает специальная бригада, которая оперативно устраняет неполадки. При этом больше вызовов от предпринимателей, которые сидят на трехфазке". Руководитель электрических сетей Ордабасинского района Бакдаулет Жумабеков



