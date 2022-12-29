Кто сильнее подвержен профессиональному выгоранию к концу года

Доктор психологических наук Анатолий Занковский рассказал, что профессиональному выгоранию к концу года более подвержены офисные сотрудники и люди творческих профессий, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, заводские рабочие находятся вне зоны риска.

"Прежде всего, это представители так называемых социономических профессий, их еще называют "человек-человек" – медработники, учителя, юристы. Как правило, люди в этих профессиях имеют сильное эмпатическое чувство. Они склонны к некому сочувствию, мечтанию, идеализации своей работы, ее значения", – цитирует "Газета.RU" врача.

Также, по его словам, более подвержены профессиональному выгоранию люди творческих профессий.

"Обидеть художника легко", – добавил психолог.

Занковский отметил, что самый опасный случай – это интроверты и люди с низкой самооценкой. Также могут страдать из-за снижения тонуса продуктивности холерики и меланхолики.