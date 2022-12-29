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Собака загрызла кошку на борту самолета российской авиакомпании

Собака загрызла кошка на борту самолета российской авиакомпании Фото: pixabay
Собака загрызла кошку в багажном отсеке самолета, следовавшего рейсом Санкт-Петербург-Калининград, сообщает Zakon.kz.

В комментарии авиакомпании "Россия" говорится, что немецкий охотничий терьер повредил переноску и выбрался из нее во время полета, после чего добрался до переноски с кошкой. Утверждается, что при погрузке переноски проверяли работники аэропорта и они были целыми, пишет РИА Новости.

В компании добавили, что визуального контакта между кошкой и собакой не было, переноски перевозились на разных позициях багажно-грузового отсека воздушного судна.

Авиакомпания призвала пассажиров, путешествующих с питомцами, использовать только сертифицированные переноски и клетки, соответствующие характеристикам перевозимого животного.

"Средства транспортировки должны быть сделаны из металла или прочного пластика, быть в исправном состоянии и иметь надежные замки", – говорится в обращении.

14 августа сообщалось, что в Турции двухлетняя девочка загрызла укусившую ее змею.

Павел Покровский
Россия
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