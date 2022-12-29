В Павлодаре произошла авария на водопроводе

Частные дома на одной из улиц остались без воды в Павлодаре вечером 28 декабря, сообщает Zakon.kz.

В ТОО "Павлодар-Водоканал" рассказали об аварии на водопроводных сетях в районе МДС, пишет Pavlodarnews.kz.



"Произошла авария на трубопроводе по улицам Назарбаева – Радищева на трубопроводе диаметром 400 мм. В связи с этим отсутствует водоснабжение в частных домах по улице Радищева", – говорится в комментарии монополиста.

Сообщается, что к устранению повреждения специалисты ТОО "Павлодар-Водоканал" приступят только 29 декабря.

29 декабря сообщалось, что в соседнем Экибастузе вновь отключат тепло в ряде жилых многоэтажек и частных домов из-за повреждения на теплосетях.



12 декабря авария на водопроводе оставила без воды несколько микрорайонов в Петропавловске.

