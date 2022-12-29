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Врач дала совет не пить в Новый год сладкую газировку во избежание похмелья

Врач рекомендовала отказаться от сладкой газировки во избежание похмелья в Новый год Фото: pixabay
Австралийский врач Меган Росси рассказала, как избежать похмелья после новогодней ночи, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, до и после праздника следует включить в рацион продукты, в которых присутствуют витамины и питательные вещества. Специалист назвала греческую печеную фасоль, пишет ОСН.

Также эксперт уверена, что напитки с пузырьками могут ухудшить самочувствие, поэтому от них лучше отказаться. Третий ее совет состоит в том, чтобы по возможности избегать спиртных напитков. Росси порекомендовала употреблять безалкогольные напитки.

При запивании алкоголя лучше всего отказаться от сладких газированных напитков, и заменить их газированной водой, добавила врач.

Ранее эксперты рассказали, как подготовиться к Новому году и не разориться.

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