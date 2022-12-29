Неймар удален с поля на чемпионате Франции за его любимый трюк
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Лидер сборной Бразилии заработал два предупреждения за две минуты второго тайма. Сначала он отличился на 61-й минуте поединка, арбитр матча Клеман Тюрпен наказал Неймара за шлепок по лицу полузащитника "Страсбура" Адриена Томассона. А спустя мгновение бразилец был снова оштрафован, но уже за симуляцию при падении в штрафной соперничающей команды.
Это не первый случай, когда Неймар таким излюбленным приемом зарабатывает пенальти для своего коллектива. Однако в игре со "Страсбуром" трюк не прошел, "ПСЖ" остался в меньшинстве. Благодаря Килиану Мбаппе "парижане" все же сумели выиграть, он принес победу своей дружине на 96-й минуте, реализовав пенальти – 2:1.