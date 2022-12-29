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Стилист дал рекомендации по выбору новогодней прически

кудри Фото: pexels
Стилист Владислав Лисовец дал несколько рекомендаций по подбору прически в новогоднюю ночь. Эксперт призвал девушек не забывать, что волосы должны быть частью четко продуманного образа, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что волосы – это не отдельный элемент, накрученный на плойку.

"Советую оставить классическое понимание укладки в виде идеальных кукольных локонов и сделать что-то совершенно на вас не похожее. Например, мокрую укладку: используя гель и гребень, задайте волосам нужное направление. Если это уже было, сделайте мелкие кудри", – написал Лисовец на своем сайте.

Любительницам стиля гранж он порекомендовал залить локоны блестками, отметив, что волосы при этом необязательно должны быть чистыми. Подбирать цвет тоже необязательно, добавил стилист.

Чтобы выглядеть в новогоднюю ночь презентабельно и свежо, нужно обратить внимание на советы по питанию. Их озвучила врач-диетолог Татьяна Залетова. 

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