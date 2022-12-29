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При пожаре в камбоджийском отеле погибли 10 человек

пожар в Камбодже Фото: pixabay
К спасательным работам привлекли гражданских добровольцев, власти Камбоджи также попросили помощи у соседнего Таиланда, сообщает Zakon.kz.

В казино-отеле Grand Diamond City в Пойпете разгорелся огромный пожар, люди выпрыгивали из горящего здания, сообщает TRT World.

До 10 человек погибли, около 30 пострадали. В казино, предположительно, работало около 400 человек. В момент пожара там также находились иностранные граждане.

Сообщается, что пожар случился из-за взрыва бензобака в казино отеля. Из игрового зала огонь перекинулся на жилые помещения.

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