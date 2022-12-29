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Эрлинг Холанд побил рекорд АПЛ 23-летней давности

Футбол Снайпер АПЛ Фото: Instagram/erling.haaland
Форвард Эрлинг Холанд установил новый рекорд в истории АПЛ, забив 20 голов. Звездный игрок "Ман Сити" стал автором двух мячей в матче 17-го тура АПЛ с "Лидсом", сообщает Zakon.kz.

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Нападающему сборной Норвегии понадобилось 14 матчей для того, чтобы достигнуть отметки в 20 мячей в Английской лиге. Норвежец оформил дубль в игре против "Лидса", а его коллектив выиграл со счетом 3:1. Прежним рекордом владел Кевин Филлипс, который забил 20 голов за 21 игру в составе "Сандерленда" в сезоне 1999/2000.



Холанд стал первым игроком, который забил 20 голов в Топ-5 европейских чемпионатов в нынешнем сезоне. 

"У меня есть план по голам, но не скажу, сколько хочу забить. Самое главное – "Ман Сити" победил, ближайшая цель – догнать "Арсенал". Мог забить еще "Лидсу", но не хватило везения. Пропустил ЧМ-2022 и был злой, готовился забивать в АПЛ. Я готовился дома, мотивируя себя, и сейчас готов к новым подвигам в английском первенстве". Эрлинг Холанд, игрок "Ман Сити"

 

К тому же Эрлинг Холанд с этими 20-ю голами является лучшим бомбардиром АПЛ текущего сезона. 


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