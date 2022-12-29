Какой новогодний подарок получили жители многоэтажек в Алматы от "Казахтелекома"

Жильцы свыше 1500 квартир третьей очереди ЖК "Шугыла" в Наурызбайском районе Алматы подключены к высокоскоростному интернету в преддверии Нового года: в этом жилом комплексе "Казахтелеком" поэтапно подключает к интернету по технологии GPON отдельные дома по мере их ввода в эксплуатацию.

По очереди ввода в эксплуатацию отдельных блоков, состоящих из нескольких многоквартирных домов, с начала строительных работ в ЖК "Шугыла" национальный телеком-оператор пошел по стопам застройщиков, включая третью очередь. Стоит отметить, что до настоящего времени, учитывая первую и вторую очереди, доступ в интернет получили около 10 тыс. жителей ЖК "Шугыла". Чтобы они смогли в своих квартирах пользоваться современными телеком-услугами, которые предоставляются благодаря технологии GPON: широкополосным интернетом со скоростью до 500 Мбит/с, цифровым телевидением и IP-телефонией.





Фото: АО "Казахтелеком"



"Цифровые технологии приходят во все сферы бизнеса и жизни каждого человека, со временем они становятся незаменимыми. Соответственно, пользователи предъявляют все более высокие требования к качеству услуг связи, прежде всего, к услуге доступа в интернет. Для обеспечения надежности и высокой скорости передачи информации "Казахтелеком" продолжает развивать сеть оптики: только в 2022 году более 35 многоэтажек мегаполиса подключены с помощью технологии GPON". Гендиректор Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Игорь Погребицкий

Среди новоселов, которые уже оценили преимущества новых технологий крупнейшего телеком-оператора страны, семья подполковника в отставке Дулата Джумсалиева. По его словам, скорость интернета позволяет всем членам большой семьи одновременно использовать высокоскоростной интернет на разных устройствах.





Фото: АО "Казахтелеком"



"До переезда в этот жилой комплекс мы с семьей жили в селе Узынагаш, где пользовались услугами "Казахтелекома". Ни разу претензий к качеству интернета не было, соответственно, и здесь решили тоже подключить интернет от этой компании. Качественный и высокоскоростной интернет нужен нашим детям для учебы: моя старшая дочь готовится поступать в медицинский университет. Да и мы активно пользуемся интернетом – даже моя мама в свои 68 лет очень активный пользователь глобальной сети". Новый абонент компании Дулат Джумсалиев

Джумсалиевы – семья потомственных военных: отец Дулата служил в Вооруженных силах, его жена и мать также из военной сферы. Мама Дулата Орынкуль Джумсалиева вместе со своим мужем проработала в штабе Московского военного полка 20 лет. Сейчас ее однополчане раскиданы по всему миру: они живут в Швейцарии, Германии, Украине, Латвии, Беларуси и России. После ухода мужа в отставку в 2003 году семья Джумсалиевых вернулась в родные края, и для того, чтобы общаться с однополчанами, старшему поколению пришлось осваивать интернет.





Фото: АО "Казахтелеком"



"Благодаря моей работе в Вооруженных силах и коммуникабельности у меня есть друзья по всему миру. Я постоянно общаюсь со всеми через социальные сети, мессенджеры. Недавно мои друзья из Алтайского края и Воронежа приехали ко мне в гости в Казахстан. Прошло уже почти 20 лет, как мы вернулись на родину, но мы со всеми своими друзьями очень тесно общаемся благодаря современным коммуникационным технологиям". Орынкуль Джумсалиева

После переезда в ЖК "Шугыла" она быстро познакомилась с местными жителями своего возраста и теперь хочет в самое ближайшее время создать для них собственный чат в мессенджерах. В данном жилом комплексе доступ к инфраструктуре связи от "Казахтелекома" получили также собственники и арендаторы коммерческой недвижимости, у которых есть возможность быстро наладить работу офисов и торговых точек, подключив телефонию, видеонаблюдение и интернет.

Отметим, в настоящее время АО "Казахтелеком" имеет наибольший уровень проникновения услуг телекоммуникаций по городу Алматы и в следующем году намерен нарастить число пользователей, которые обслуживаются по технологии GPON. Она позволяет обслуживать каждого абонента по отдельному выделенному каналу и поэтому исключает случаи задержки сигнала даже в часы пиковой нагрузки.