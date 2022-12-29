Почему казахстанской военной технике предпочитают турецкую, объяснили в Минобороны

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК 29 декабря объяснил, почему оборонное ведомство покупает турецкие броневики, которые являются прямыми аналогами производимой в Казахстане техники, но дороже более чем на 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Заместитель министра обороны РК Султан Камалетдинов заявил, что Министерство обороны является заказчиком.

"Мы заказываем, отдаем технические условия, которые требуются для тех или иных структурных подразделений Вооруженных сил. Что касается Kazakhstan Paramount Engineering, то были обращения. Не только служебное разбирательство, насколько нам известно, они подавали на нас в суд, и этот суд Минобороны выиграло. Почему выбирают турецкую компанию? Мы должны четко понимать, что любая военная техника предназначена для выполнения специальных задач. Для подразделений сил специальных операций данная бронированная машина БКМ "Арлан" не подходит". Султан Камалетдинов

При этом он отметил, что бронеколесные машины производства турецкой компании приняты на вооружение в нескольких государствах и показали себя в ходе вооруженных конфликтов.

Спикер также добавил, что казахстанская техника закупается для отдельных подразделений, где соответствует требованиям.

Представитель Департамента военно-технической политики Минобороны сообщил, что Минобороны у Kazakhstan Paramount Engineering покупает технику с 2015 года. На сегодняшний день в Вооруженных силах имеется 138 единиц БКМ "Арлан", до конца года планируют поставку еще 10 единиц.





