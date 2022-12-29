Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Цифровизация ускоряет процесс получения мер господдержки для МСБ

Цифровизация ускоряет процесс получение мер господдержки для МСБ Фото: пресс-служба фонда "Даму"
Цифровизация услуг в финансовом секторе Казахстана из года в год показывает уверенный рост. В рейтинге электронного участия граждан (E-Participation Index, EPI) наша страна занимает 15-е место в мире.

Это говорит о том, что цифровые технологии уверенно вошли в повседневную жизнь казахстанцев.

Фонд развития предпринимательства "Даму" с 2016 года оптимизирует бизнес-процессы, планомерно внедряя в свою деятельность диджитал технологии. В этом году уровень цифровизации фонда составил 100%. Как оператор государственных и собственных программ поддержки МСБ фонд стремится сделать финансирование предпринимателей максимально доступным, удобным и простым.

В 2022 году в фонд "Даму" было подано более 44 тысяч заявок по инструментам гарантирования кредитов и субсидирования процентных ставок по займам предпринимателей. Доля всех поступивших онлайн заявок на получение мер государственной поддержки составила 99,7%. Из всех обращений в электронном формате более 38% приходится на развитие микробизнеса, 13% – на обрабатывающую промышленность и 12% – на логистику. Наиболее активно господдержкой бизнеса пользуются предприниматели Актюбинской области (10,2%), Жамбылской области (9,1%), Астаны (7,2%), Шымкента (6,9%) и Алматы (6,7%). По юридической форме ведения бизнеса доля ИП составляет 85,5%, ТОО – 13%.

Согласно статистическим данным, от общего количества заявок 39% – бизнес-проекты женщин предпринимателей, 9,5% приходится на проекты молодых бизнесменов в возрасте до 30 лет.

Предприниматели для подачи заявок на гарантии и субсидии могут воспользоваться сайтом egov.kz или порталом фонда online.damu.kz. Подача заявки и подписание документов производится посредством ЭЦП. Собственная платформа "Даму" работает по принципу финансового супермаркета, ее цель – перевод всех реализуемых инструментов поддержки, в том числе оказываемых не в рамках государственных услуг (ПРООН, Даму-Оптима, гарантии по кредитам в рамках ГП развития продуктивной занятости и т.д.), в цифровой формат.

Запуск фондом собственного портала позволил сократить время подачи заявки с 60 до 20 минут. Значительно сократились и сроки рассмотрения заявок. Сейчас они не превышают 5-10 рабочих дней, тогда как раньше этот процесс занимал до 21 дня. Если ранее для подписания бумажных договоров требовалось от 3 до 5 рабочих дней с учетом передачи бумажных экземпляров в банки и необходимости посещения предпринимателями банков либо филиала фонда, то сегодня подписание документов производится в течение одного часа.

Для получения услуги онлайн заемщику необходимо:

  1. Авторизоваться на портале egov.kz и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".
  2. Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью).
  3. Прикрепить электронную копию (сканированная копия) Письма Банка/Банка Развития с положительным решением о возможности кредитования Услугополучателя с расчетом суммы гарантии.
  4. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с результатом услуги.
  5. Скачать и распечатать с Портала документы с результатами оказания услуги.

Принятые меры позволили увеличить количество поддерживаемых Фондом бизнес-проектов, не расширяя штат сотрудников для рассмотрения большего количества заявок, максимально дистанцироваться и свести к минимуму прямые контакты между предпринимателями и сотрудниками фонда, а также сделать процесс взаимодействия с клиентом прозрачным.

Работа по усовершенствованию цифровых услуг Фондом "Даму" ведется на постоянной основе. В ближайшее время планируется провести модернизацию интернет-портала "online damu" для облегчения подачи заявки, улучшения дизайна, упрощения авторизации. Также будет внедрена опция получения уведомлений о дате платежа, выплатах субсидий. Разрабатывается мобильное приложение "online damu", которое позволит заемщикам с мобильного устройства подавать заявки и подписывать их с использованием сервиса, внедренного в Egov mobile. Через биометрию лица и подтверждение СМС подписание осуществляется посредством облачного ЭЦП. Появится возможность следить за статусами своих заявок и получать push-уведомления.

Также планируется внедрение мобильного приложения "Check-up online", которое позволит сократить время, затрачиваемое на мониторинг, путем фото/видеофиксации предметов залога и целевого использования. Специалистам фонда не придется посещать место нахождения залога, так как заемщик с помощью приложения сможет самостоятельно высылать визуальное подтверждение целевого использования средств для мониторинга.

Читайте также

Популярный гаджет-блогер назвал лучшие смартфоны 2022 года

Парламент принял поправки по регулированию майнинга в Казахстане

Развить инфраструктуру для электромобилей хотят в Казахстане

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Как с 2023 года будут проводить налоговые проверки
Как с 2023 года будут проводить налоговые проверки
землетрясение
Алматинцы почувствовали землетрясение
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления