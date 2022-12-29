Цифровизация ускоряет процесс получения мер господдержки для МСБ

Цифровизация услуг в финансовом секторе Казахстана из года в год показывает уверенный рост. В рейтинге электронного участия граждан (E-Participation Index, EPI) наша страна занимает 15-е место в мире.

Это говорит о том, что цифровые технологии уверенно вошли в повседневную жизнь казахстанцев.



Фонд развития предпринимательства "Даму" с 2016 года оптимизирует бизнес-процессы, планомерно внедряя в свою деятельность диджитал технологии. В этом году уровень цифровизации фонда составил 100%. Как оператор государственных и собственных программ поддержки МСБ фонд стремится сделать финансирование предпринимателей максимально доступным, удобным и простым.

В 2022 году в фонд "Даму" было подано более 44 тысяч заявок по инструментам гарантирования кредитов и субсидирования процентных ставок по займам предпринимателей. Доля всех поступивших онлайн заявок на получение мер государственной поддержки составила 99,7%. Из всех обращений в электронном формате более 38% приходится на развитие микробизнеса, 13% – на обрабатывающую промышленность и 12% – на логистику. Наиболее активно господдержкой бизнеса пользуются предприниматели Актюбинской области (10,2%), Жамбылской области (9,1%), Астаны (7,2%), Шымкента (6,9%) и Алматы (6,7%). По юридической форме ведения бизнеса доля ИП составляет 85,5%, ТОО – 13%.

Согласно статистическим данным, от общего количества заявок 39% – бизнес-проекты женщин предпринимателей, 9,5% приходится на проекты молодых бизнесменов в возрасте до 30 лет.

Предприниматели для подачи заявок на гарантии и субсидии могут воспользоваться сайтом egov.kz или порталом фонда online.damu.kz. Подача заявки и подписание документов производится посредством ЭЦП. Собственная платформа "Даму" работает по принципу финансового супермаркета, ее цель – перевод всех реализуемых инструментов поддержки, в том числе оказываемых не в рамках государственных услуг (ПРООН, Даму-Оптима, гарантии по кредитам в рамках ГП развития продуктивной занятости и т.д.), в цифровой формат.

Запуск фондом собственного портала позволил сократить время подачи заявки с 60 до 20 минут. Значительно сократились и сроки рассмотрения заявок. Сейчас они не превышают 5-10 рабочих дней, тогда как раньше этот процесс занимал до 21 дня. Если ранее для подписания бумажных договоров требовалось от 3 до 5 рабочих дней с учетом передачи бумажных экземпляров в банки и необходимости посещения предпринимателями банков либо филиала фонда, то сегодня подписание документов производится в течение одного часа.

Для получения услуги онлайн заемщику необходимо:

Авторизоваться на портале egov.kz и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн". Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью). Прикрепить электронную копию (сканированная копия) Письма Банка/Банка Развития с положительным решением о возможности кредитования Услугополучателя с расчетом суммы гарантии. В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с результатом услуги. Скачать и распечатать с Портала документы с результатами оказания услуги.



Принятые меры позволили увеличить количество поддерживаемых Фондом бизнес-проектов, не расширяя штат сотрудников для рассмотрения большего количества заявок, максимально дистанцироваться и свести к минимуму прямые контакты между предпринимателями и сотрудниками фонда, а также сделать процесс взаимодействия с клиентом прозрачным.

Работа по усовершенствованию цифровых услуг Фондом "Даму" ведется на постоянной основе. В ближайшее время планируется провести модернизацию интернет-портала "online damu" для облегчения подачи заявки, улучшения дизайна, упрощения авторизации. Также будет внедрена опция получения уведомлений о дате платежа, выплатах субсидий. Разрабатывается мобильное приложение "online damu", которое позволит заемщикам с мобильного устройства подавать заявки и подписывать их с использованием сервиса, внедренного в Egov mobile. Через биометрию лица и подтверждение СМС подписание осуществляется посредством облачного ЭЦП. Появится возможность следить за статусами своих заявок и получать push-уведомления.