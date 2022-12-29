В Минобороны высказались о гибели солдат в мирное время

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов на брифинге в СЦК рассказал, кто несет ответственность в случае гибели военнослужащих в мирное время и почему такое происходит, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты отметили, что с начала года в Вооруженных силах зафиксировано несколько инцидентов с гибелью служащих. Многие казахстанцы, отметили они, связывают это с дедовщиной в армии. В этой связи представители СМИ поинтересовались, берет ли Минобороны на себя ответственность за гибель военнослужащих в мирное время.

"К сожалению, такие факты имеют место в Вооруженных силах. Но необходимо отметить, что Вооруженные силы – осколок общества: все те процессы, которые происходят в обществе, происходят и в Вооруженных силах. То, что вы сейчас отметили, имеет место... Мы можем только отвечать за Министерство обороны и воинские части, подчиненные Министерству обороны". Султан Камалединов

Официальный представитель Минобороны Серик Боранбаев заявил, что "каждый случай – боль и утрата не только для родных и близких, но и для всех Вооруженных сил".

"Да, мы несем ответственность. При этом ответственность несется от низового уровня до руководства Министерства обороны. Поэтому думаю, что вы должны понимать, что каждый случай рассматривается индивидуально и в особом порядке". Серик Боранбаев

29 августа сообщалось о смерти военнослужащего-контрактника в Караганде.