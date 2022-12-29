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Услуги детских центров развития подорожали в Казахстане

паравозик Фото: pixabay
В этом году вряд ли кто позавидует казахстанским родителям. По итогам ноября стоимость услуг детских центров развития выросла на 11,3% в годовой динамике. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Сильнее всего рост цен ощутили родители Жамбылской области: +39,3% за год. В тройку антилидеров также попали Северо-Казахстанская (+36,4%) и Туркестанская (+35,1%) области. Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Алматы: +1,1%.

В третьем квартале текущего года объем услуг, оказанных всеми образовательными учреждениями РК в сфере дошкольного воспитания и обучения, достиг 158,7 млрд тенге – сразу на 32,5% больше, чем годом ранее, пишет energyprom.kz

В региональном разрезе наибольший объем услуг пришелся на Туркестанскую область: 21 млрд тенге (+41,9% за год). На второй строчке расположился Алматы: 17,2 млрд тенге (+44,9% за год). Замкнула тройку лидеров Жамбылская область: 13,4 млрд тенге (+31,5%).

В текущем году наибольший годовой рост объема услуг был отмечен в Астане (на 69,5%, до 12,9 млрд тенге), наименьший – в Карагандинской области (на 4,3%, до 7,5 млрд тенге).

28 сентября стало известно, что в Казахстане усилят требования к детским садам по госзаказу. Теперь госзаказ будет размещаться по новым правилам, которые направлены на создание комфортных и безопасных условий для детей.

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