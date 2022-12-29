Три игрока удалены после драки в матче НБА

Во время встречи регулярного чемпионата НБА между командами "Детройт Пистонс" и "Орландо Мэджик" произошел неприятный инцидент, который перерос в драку. После разбирательств трое ярых участников этого скандала были удалены, сообщает Zakon.kz.

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Все началось с того, что немецкий легионер "Орландо" Мо Вагнер неспортивно обошелся с баскетболистом "Пистонс" Киллианом Хэйсом, толкнув его в сторону скамейки запасных игроков. В ответ другой игрок "Детройта" Хамиду Диалло толкнул Мо, а набежавший Киллиан ударил Вагнера по затылку. Дальше в разборки подключились практически все игроки обеих команд, включая тренеров.





Главные виновники инцидента, а их трое, сразу получили красные карточки, покинули площадку. Список оштрафованных баскетболистов может увеличиться после разбирательств специальной комиссии НБА. Сам же поединок закончился успехом "Детройт Пистонс", игроки которого праздновали победу со счетом 121:101.

