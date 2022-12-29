В Бишкеке водитель сбил иностранца и повез в ГКНБ вместо больницы

В Бишкеке водитель BMW X5 сбил пешехода, а потом чуть не задушил его. Об этом рассказали очевидцы ДТП, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы рассказали, что водитель после наезда на пешехода не извинился перед ним, а напал и начал душить его, пока не вмешались прохожие. Водитель представлялся сотрудником спецслужб, сообщает kaktus.media.



Потерпевшим оказался гражданин России Евгений Романов. Он рассказал, что шел по тротуару, и в районе АЗС сзади на него наехал внедорожник.



"Вышел водитель и ударил меня ногой в голову. Сбежались люди и остановили его. Потом вроде все успокоилось, приехала жена пьяного водителя, который представлялся работником Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана, и меня решили отвезти в травмпункт. Но по дороге он начал душить меня, и вез он меня в ГКНБ, а не в больницу". Евгений Романов

Романов добавил, что пытался выпрыгнуть из машины по дороге в ГКНБ, но сделать этого не удалось.

"Прямо у ворот ГКНБ по пр. Жибек Жолы мне удалось выскочить из машины, и я, сопротивляясь, сбежал оттуда, поехал в больницу". Евгений Романов

Пострадавший также рассказал, что к нему ночью приезжали милиционеры Октябрьского РУВД Бишкека. Они приняли у россиянина заявление. Мужчина также рассказал, что при инциденте он получил перелом ноги, а на шее остались следы удушья.





