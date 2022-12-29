Касым-Жомарт Токаев оценил работу Парламента за 2022 год

В 2022 году Парламент Казахстана рассмотрел 150 законопроектов и принял 79 законов. Эти документы направлены на реализацию конституционной реформы. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 декабря на заседании Сената Парламента РК, сообщает Zakon.kz.

Также, как отметил глава государства, документы предназначены для социальной защиты граждан и развития бизнеса.

"Предусмотрено обеспечение безопасности и правопорядка. В частности, увеличен период выплат по уходу за ребенком с 1 года до 1,5 лет. Эта мера повысит социальную защищенность как детей, так и лиц, осуществляющих уход за ними. Повышен возраст молодежи с 29 до 35 лет, что позволит получать меры государственной поддержки большему количеству граждан. Введены законодательные механизмы защиты детей от кибербуллинга". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, "принят ряд законов в области безопасности и правопорядка".

"Среди них, следует отметить закон о биологической безопасности. Также принят закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сотрудники правоохранительных органов, специальных государственных органов и военнослужащие будут максимально защищены, в том числе была усилена их ответственность". Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что "усовершенствовано законодательство в сфере противодействия финансовым пирамидам, а также регулирования рынка ценных бумаг, банковского и микрофинансового сектора".

"В законодательство были внесены важные поправки по вопросам стимулирования инноваций, цифровизации, информационной безопасности. В целях создания более благоприятного бизнес-климата введены такие инструменты, как улучшенный модельный контракт и соглашение на геологическое изучение недр. Введен единый платеж для представителей микро- и малого бизнеса, который осуществляется за счет фонда оплаты труда". Касым-Жомарт Токаев

Также, как сообщил глава государства, "сформирована законодательная основа для возврата стрессовых активов в экономический оборот".

"Внесен ряд законодательных поправок, направленных на регулирование и развитие рынка страхования и ценных бумаг, банковской деятельности. Впереди – масштабная работа. Наша цель ясна и очевидна всем. Это укрепление нашей государственности и повышение благосостояния народа". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что 29 декабря 2022 года Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Сената Парламента Казахстана.

