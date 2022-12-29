"Отбасы банк" поможет горнякам АО "Шубарколь комир" приобрести жилье по доступным условиям

В будущем году для решения жилищного вопроса сотрудников АО "Шубарколь комир" стартует льготная жилищная программа. Ее участникам "Отбасы банк" будет выдавать займы по ставке 5% годовых, при этом обязательный первоначальный взнос для горняков составит всего 10%.

Накануне заместители первых руководителей акимата Карагандинской области, "Отбасы банка" и "Евразийской Группы" (ERG) подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве.



Для реализации программы "Отбасы банк" выделяет 300 млн тенге. Компания ERG на проект направит 400 млн тенге. Такую же сумму выделяет акимат Карагандинской области. В итоге бюджет программы кредитования горняков АО "Шубарколь комир" составит 1,1 млрд тенге. Это позволит обеспечить в 2023 году собственным жильем порядка 60 семей шубаркольцев. Сотрудникам будет предоставлен выбор приобретения жилья на первичном и вторичном рынках Караганды.

Список потенциальных заемщиков будет формировать жилищная комиссия АО "Шубарколь комир". Участниками программы могут стать сотрудники предприятия, не имеющие собственного жилья, в том числе зарегистрированного на членов их семьи.

Ставка по кредиту составит 5% годовых, при этом обязательный первоначальный взнос должен быть не менее 10%. Максимальная сумма займа – 20 млн тенге. Если выбранная квартира будет стоить дороже, то покупатель может доплатить недостающую сумму из собственных средств или за счет излишков пенсионных накоплений.

"Моя рабочая поездка в Караганду началась со спуска в шахту. Я понял, насколько тяжел труд горняков и как нелегко им достаются их трудовые деньги. У них каждый метр прохода в шахте сопряжен с риском. Поэтому нам важно поддержать их и помочь в решении бытовых вопросов. Например, у многих из них нет своего жилья. И мы специально для таких работников запускаем льготную жилищную программу. Тем более, что в Карагандинской области у нас уже есть опыт реализации подобных проектов. В этом году мы запустили проект для молодежи "Караганда жастары", программу для горняков и металлургов "АрселорМиттал Темиртау". Уже есть проекты на следующий год с суммой реализации в 3,5 млрд тенге. Я очень рад, что мы осуществляем сотрудничество с нашим партнером – компанией ERG. С ней мы работаем более трех лет и как итог – порядка 480 казахстанцев, работающих на предприятиях в тяжелых условиях, смогли справить новоселье. Также я рад, что акимат Карагандинской области показывает настоящий пример слышащего государства. Заместитель председателя правления "Отбасы банка" Нурлан Акшанов

Заместитель председателя правления по финансам ТОО "Евразийская Группа" Данияр Рахматуллаев подчеркнул, что это пилотный проект для компании, который поможет уже в ближайшее время отметить новоселье 60 семьям шубаркольцев.