"Парни с дубинками и безумным взглядом": январские события глазами алматинцев

Празднование Нового 2022 года омрачилось для казахстанцев трагическими событиями, которые раздели жизнь на "до" и "после". Редакция Zakon.kz вместе с очевидцами тех дней вспоминает трагические январские события в Алматы.

Тогда, в начале января, никто не мог предположить, что мирные митинги, когда сотни людей на западе страны вышли на акции протеста против поднятия цен на сжиженный газ, перерастут в трагедию для всего народа и оставят неизгладимый след в человеческих судьбах. В те дни от рук маргинально настроенных агрессоров больше всего пострадал Алматы.





Фото: Zakon.kz



Десятки разрушенных зданий, сгоревшие машины и уничтоженные офисы и магазины. Основные события проходили на площади Республики. По периметру были разбросаны камни, металлическая арматура, коктейли с зажигательной смесью, дубинки и щиты. За всем происходящим несколько дней из своих окон наблюдали жильцы близлежащих домов.







Фото: Zakon.kz







Многие алматинцы помнят знаменитый дом, который до сих пор называют "Океан" ("Мухит", там раньше располагался рыбный магазин). Этому шестиэтажному 12-подъездному дому, расположенному в районе пересечения Сатпаева – Назарбаева, в те роковые дни января досталось больше всего. Журналисты Zakon.kz прогулялись по двору и поговорили с жильцами. Первым мы встретили охранника Арлана Мутишева.













Фото: Zakon.kz







"У нас весь двор – свидетели того страшного происшествия", – начинает свой рассказ 50-летний Арлан Мутишев.

Мужчина совмещает в этом дворе сразу две профессии. Днем Арлан работает дворником, а вечером с напарником они следят за безопасностью. Живут мужчины в маленькой скромной будке у входа и пристально следят за всем, что происходит по периметру территории дома.





Фото: Zakon.kz







"У нас с напарником пересменка обычно вечером. Я заступил на смену 26 декабря 2021 года, должен был смениться вечером 4 января, но мой сменщик не смог добраться на работу, уже начались проблемы с транспортом, он так и не приехал, а я "застрял" здесь надолго. Тогда еще никто не понимал, что происходит и чем это все обернется для всех нас". Арлан Мутишев





Фото: Zakon.kz







Мужчина вспоминает: все началось еще засветло, 4 января. На улице Сатпаева уже появились военные и спецтехника, и на площади Республики было большое скопление людей. Машины силовиков выстроились от проспекта Назарбаева и практически до улицы Валиханова, а может, и дальше.

"С наступлением темноты, приблизительно в 8 вечера, толпа стала разрастаться, это были молодые мужчины, их было много, они шли по Сатпаева в сторону Назарбаева. Они шли и выкрикивали, что это мирный митинг, и они не были вооружены. Слышно было, как они скандировали: "Сагинтаев, выходи, Сагинтаев, выходи!".

Уже в ночь на 5 января полиция применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули против собравшихся на площади Республики.





Фото: Zakon.kz



"Дышать было невозможно. Все это длилось примерно до 2 ночи, потом стало постепенно стихать. А уже 5 числа, где-то к 10 утра, только два экипажа полицейских стояло, а позже молоденьких курсантов из военных училищ подогнали, но их было мало, человек сто от силы. Ребята строем пришли, их проинструктировали и все, а в это время со стороны Назарбаева уже шла толпа, которая все крушила на своем пути. А что молодые солдатики против этой толпы сделают? У них даже оружия не было, а только спецсредства, дубинки, защитные шлемы и щиты". Арлан Мутишев





Фото: Zakon.kz



Арлан рассказывает, что ему удалось спасти нескольких военных: он спрятал у себя в будке двоих раненых ребят, потом еще двоим вместе с жильцами оказали медпомощь.

"Это были контрактники из Талдыкоргана с военной комендатуры. Одному голову пробило, у другого что-то с ногой было, я их затащил во второй подъезд, жильцы оказали помощь, обработали раны, перевязали голову. Я тогда еще подумал: "Ничего, жить будут!".

Потом смотрю, еще два курсанта ранены, я их в свою будку завел, окна сразу зашторил, дал им свою одежду и сказал: "Свои военные билеты, форму оставьте здесь, потом, как все успокоится, придете, заберете".

Как поясняет охранник, солдаты у него в комнатушке просидели до вечера 5 января: "Отправил их, я надеюсь, до части в гражданке они добрались благополучно".

Тем временем уже на первом этаже многоквартирного дома, где были расположены рестораны, ворвались мародеры, которые принялись громить и поджигать все в заведении. Часть мебели выбросили на улицу, что-то бандиты унесли с собой. А жильцы дома продолжали оказывать помощь раненым силовикам.

"Еще двоих раненых парней в седьмой подъезд завел, жильцы оказали первую помощь, обработали, перевязали раны, останавливали кровь,как могли. Потом я позвонил знакомым, они их забрали к себе". Арлан Мутишев

Мужчина рассказал, что ресторан, который находился на углу Сатпаева –Назарбаева, почти выгорел дотла, с пламенем жильцы боролись самостоятельно.









Фото: Zakon.kz











"Они что могли, уносили, мародерство страшное было. С корнем выломали посудомоечную машину в одном из кафе, оттуда вода хлынула, я бегал, закрывал вентиль, чтобы подвал не залило. Тут все сразу: с одной стороны огонь распространялся с неистовой силой, с другой стороны – вода обрушилась, тут же избивают солдат, крики, шум, кровь, всюду стекла, пепел, все везде разбросано, не передать словами. Я зашел туда, там было все в дыму. Четыре огнетушителя ушло только на тушение пожара в одном кафе. Вовремя нам с соседями удалось остановить пламя, иначе, если бы огонь перекинулся дальше, жертв было бы не избежать, я сам чудом не угорел, кто-то где-то раздобыл противогаз – это меня и спало, а то я уже довольно надышался. У нас живут отважные люди, они не прятались, помогали, носили воду, я один был в противогазе, поэтому я был внутри. Еще хорошо, что я знал, где находится газовый вентиль, успел перекрыть газ, позже мы дозвонились до аварийки, и они уже выключили подачу газа по всем зданиям, расположенным по Сатпаева. Когда огонь удалось локализовать, я зашел к себе, немного отдышался, у меня едва хватило сил выкрикнуть им: "Берите, что хотите, только не поджигайте больше ничего, здесь же живут люди!" Арлан Мутишев









Фото: Zakon.kz







После этих событий 50-летнего алматинца аким Алматы Ерболат Досаев наградил памятной медалью за мужество и отвагу.







Фото: пресс-служба акима Алматы







"Они погнули металлический забор, который стоит во дворе. Их много было, эта же толпа потом пошла на здание акимата и резиденцию. Я был свидетелем, как люди делали попытки снять все происходящее на смартфоны, но из толпы доносились угрозы: "Уберите телефон, а то разобьем все!"

Я видел, как они военных таскали в буквальном смысле за шкирку, эти беспредельщики брали ребят в плен, они над ними жестоко издевались.

По словам охранника, после того, как объявили комендантский час, эти агрессоры устроили стрельбу по окнам квартир. Как поясняет мужчина, пули залетали даже на четвертый этаж, пробивали не только окна, но и оставляли вмятины в стенах.

"Все, у кого окна выходят на Сатпаева, старались в этой части дома вообще не находиться, свет не включать. У кого была возможность, те спешно покинули свое жилье, так как оставаться здесь было небезопасно".

Арлан до сих пор с волнением и в то же время с теплом вспоминает ту роковую ночь.

"Знаете, было так приятно, мне предлагали ночлег, жильцы переживали, что шальная пуля заденет меня, что в этой будке стены тонкие. Я сказал: "Нет, у себя здесь лучше, если суждено погибнуть, то от судьбы не уйдешь".

Уже утром 6 января Арлан на территории дома нашел снаряд гранатомета и пулеметную ленту от ручного пулемета Калашникова. О находке он сообщил полицейским и военным. Но никто из них не приехал, поскольку находиться около площади было опасно, продолжалась стрельба.

"Мы с одним из жильцов, Сериком из третьего подъезда, окольными путями, тропинками за аграрным университетом ходили за хлебом, до самого проспекта Абая шли. Вышли с ним, тут перестрелка, страшно, а что делать. Частная пекарня лепешки выпекали, мы набрали, сколько смогли унести, почти все забрали. В этот же день женщина одна в магазин собиралась пойти, я ее не пустил. Мы следили, чтобы никто из жильцов не выходил, и в основном сами ходили", – продолжает Арлан.

Мужчина рассказывает, что после крупного пожара в ресторане в их доме полностью отключили газ. А электрочайники были не у всех, как и электрические плитки. В сторожке Арлан нашел кипятильник и давал его тем, кто просил. В таких условиях жильцы прожили несколько дней.

Своими воспоминаниями поделился житель дома, расположенного за ЦСКА по ул. Сатпаева, Андрей Черненко.

5 января Андрей вышел в магазин за хлебом, но найти ничего не смог. Практически все магазины в округе были закрыты. К слову, в те дни найти продукты первой необходимости было непросто. Обойдя несколько точек, мужчина отправился в супермаркет в надежде, что он, возможно будет открыт. Но двери и там были заперты. Тогда Андрей решил пройтись по дворам, и ему все-таки удалось найти единственный работающий магазин у дома. Там он купил хлеб и вернулся домой.

"В нашем районе все было тихо приблизительно до трех часов дня, а с этого времени во дворы, прямиком на детскую площадку, стали "затекать" люди в черном, они были одеты в спортивном стиле, штаны с лампасами и без верхней одежды, в одних толстовках, нехарактерная одежда для зимы. И, кстати, в руках у них не было ничего. Их набралось примерно 80 человек. Они ничего не ломали, сидели чего-то ждали. Потом пришел один, наверное, главный, видно было, как он всем раздал самокрутки с анашой. Покурив и через какое-то время получив новые ценные указания, молодые люди максимум лет 20-25 двинулись в сторону КПП на ЦСКА. Шли молча, никто ничего не кричал, ни скандировал, лица не прятали. Стояла тишина, и спустя минут пять дежурный оттуда выкрикнул несколько раз фразу: "Я буду стрелять!". И действительно, несколько раз было слышно автоматную очередь. Толпа стала уходить обратно, судя по всему, кто-то дал им приказ покинуть эту территорию. Обратно толпа худощавых парней тоже шла молча. На улице все было "завешено" дымом, пахло гарью, это сильно усложняло видимость, но из окна я смог разглядеть, как загорелась резиденция, это было уже примерно около 4-х часов".

По его словам, в то время, когда уже вовсю пылало здание акимата, во всем доме пропал газ, аварийная служба подключила газ уже 11 января. Андрей вспоминает, что после случившегося решил больше не рисковать и первое время в магазин ходил через дворы.

О том, что пришлось пережить жильцам домов, расположенных около площади Республики, решила рассказать Zakon.kz алматинка Меруерт Кентаева.





Фото: Zakon.kz







"Мы с дочкой живем на 4 этаже, в доме по улице Назарбаева, не доходя проспекта Абая, окна моей квартиры выходят на проезжую часть, как раз на тот самый проспект. Видно было все плохо, но стрельбу и взрыв гранат мы слышали очень отчетливо. Было очень страшно". Меруерт Кентаева

Женщина рассказывает: в эти дни еще оставались продукты после Нового года, поэтому выходить из дома не было необходимости. Они постоянно созванивались с родителями, подругами и коллегами, все переживали и спрашивали о ситуации около площади.

"Ребенку сказала, что война и бомбы взрывают, стреляют, чтобы к окнам не подходила. Еще во всем доме соседи боялись свет включать. Сидели в ванной, потому что через вентиляцию попадал в квартиру дым от пожара и химический дым от светошумовых гранат, дышать нечем было".

Меруерт вспоминает, что в ее доме не отключали газ, не было перебоев с отоплением и водой. Но передвигаться по квартире все равно было небезопасно.

"Мы сильно все были напуганы, но через два дня смирились и нам было не так страшно. К нам никто не ломился, я не слышала никаких стуков, знаю, что соседи закрыли подъезд на ключ", – заключила женщина.





Фото: Zakon.kz



В начале января 2022 года в Казахстане начались массовые протесты против двукратного роста цен на сжиженный газ. 2 января митинги прошли в Жанаозене, а затем их поддержали в Актау, Атырау и других городах страны. Однако затем мирные митинги превратились в массовые погромы. Особенно от них пострадал Алматы. Уже 5 января толпы вооруженных бандитов разгромили центр города, сожгли здание акимата и расположенную рядом президентскую резиденцию. Атаке подверглись здания полиции, КНБ и другие военные объекты. От погромов пострадали также Шымкент, Тараз, Кызылорда, Семей, Талдыкорган и Усть-Каменогорск.