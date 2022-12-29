Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предновогоднюю пятницу, 30 декабря 2022 года. Согласно прогнозу, ожидаются снег, дождь, туман, гололед и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", большая часть территории Казахстана будет под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов, в связи с чем пройдет снег, на юге, западе – осадки (дождь, снег), туман.

"На севере, в центре, востоке страны ожидается низовая метель, на западе, юге, в центре – гололед, на юге, юго-востоке, востоке – усиление ветра", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня – с 30 декабря 2022 года по 1 января 2023 года.