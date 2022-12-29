Назначен командующий войсками противовоздушной обороны
Фото: Zakon.kz
Касым-Жомарт Токаев 29 декабря назначил командующего войсками противовоздушной обороны. Им стал Нуртас Кабаков, сообщает Zakon.kz.
"Кабаков Нуртас Даулетович назначен командующим войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан", – говорится в распоряжении.
Кайрат Садыков освобожден от должности командующего войсками противовоздушной обороны Сил воздушной обороны Вооруженных сил Республики Казахстан.
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