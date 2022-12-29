В Казахстане сократили срок выплаты туроператорам субсидий на билеты несовершеннолетних

Приказом министра культуры и спорта от 22 декабря 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила субсидирования стоимости билета, включенного в туристский продукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, сокращен срок рассмотрения и выплаты субсидий туроператорам стоимости билета, включенного в турпродукт, при воздушной перевозке несовершеннолетних пассажиров на территории республики.

Теперь рассматривать документы, поданные на выплату, будут в течение семи рабочих дней, ранее на это отводилось 10 дней.

После принятия положительного решения выплату произведут в течение 25 рабочих дней вместо 45.

Субсидия выплачивается за стоимость билета на несовершеннолетнего пассажира, включенного в туристский продукт, приобретенного у туроператора, осуществляющего деятельность в сфере внутреннего туризма.

Организация ежегодно не позднее 20 декабря представляет в уполномоченный орган информацию об использовании выделенных средств субсидии с указанием сумм, выплаченных за соответствующий финансовый год.

Приказ вводится в действие с 8 января 2023 года.

