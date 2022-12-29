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Международные резервы Нацбанка выросли почти на 3% в ноябре

Международные резвы Нацбанка выросли почти на 3% в ноябре Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Валовые международные резервы Национального банка за ноябрь 2022 года, по предварительным данным, увеличились на 2,9%, составив 33,9 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в Нацбанке, росту резервов способствовало повышение цены на золото на 7,4%, до 1760 долларов за унцию. Влияние роста цены на золото частично нивелировалось оттоком средств банков второго уровня с валютных счетов в Национальном банке.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,8 млрд долларов), на конец ноября составили 89,75 млрд долларов.

По данным Нацбанка, денежная база в ноябре сжалась на 5,3%, до 11 719,9 млрд тенге (с начала года расширение на 7,0%), на фоне снижения переводимых депозитов банков.

Денежная масса за ноябрь сократилась на 1,6%, составив 32 768,4 млрд тенге (с начала года рост на 8,9% и на 14,2%), наличные деньги в обращении снизились на 1,8% (с начала года рост на 8,5% и на 11,9%).

Как отмечается, кредитование физических лиц, в первую очередь потребительское и ипотечное, продолжает оставаться основным фактором роста денежной массы с начала года.

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Лариса Черненко
Нацбанк РК Казахстан
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