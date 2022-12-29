Какие иностранные валюты скупали казахстанцы в ноябре

Спрос со стороны населения на иностранную валюту в ноябре 2022 года повысился. Об этом 29 декабря корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе Национального банка Казахстана (НБК).

По данным НБК, в ноябре нетто-покупка иностранной валюты выросла на 20,3% м/м – до 223,5 млрд тенге, при этом в годовом выражении общий объем нетто-покупок снизился на 48,2%, в значительной степени за счет снижения нетто-покупок долларов и российских рублей.

"Основной объем расходов был направлен на покупку долларов – 91,6%, или 204,6 млрд тенге, на российский рубль – 1,3%, или 3 млрд тенге, и на покупку евро – 7%, или 15,6 млрд тенге. В ноябре спрос на российские рубли незначительно превышает предложение, при этом нетто-покупка рублей за месяц снизилась в 2,3 раза (в 30,1 раза г/г)". Пресс-служба Нацбанка РК

В разбивке по видам валют, как отметили в НБК, нетто-покупка долларов за месяц выросла на 24,2% (снижение – на 30,8% г/г), нетто-покупка евро увеличилась на 14,6% (снижение – в три раза г/г).

"На фоне сбалансированности спроса и предложения в ноябре 2022 года биржевой курс доллара к тенге изменялся в диапазоне 458,62-468,9 тенге за один доллар". Пресс-служба Нацбанка РК

В ноябре, как уточнили в НБК, увеличению предложения на валютном рынке способствовали продажи валютной выручки квазигосударственного сектора (500 млн долларов) и незначительные конвертации иностранной валюты для осуществления трансфертов из Национального фонда (70 млн долларов).

"Валютные интервенции Национального банка не проводились. Общий объем операций по валютной паре тенге – доллар вырос на 19,2% за месяц (снижение на 17,7% г/г), в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже вырос на 20,6% м/м (снижение на 21,1% г/г)". Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее сообщалось, что курс доллара немного снизился на торгах 29 декабря. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,98 тенге, снизившись на 0,53 тенге.