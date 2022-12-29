На 257,2 млрд тенге выросли пенсионные накопления казахстанцев в ноябре

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

По данным Национального банка, пенсионные накопления вкладчиков на 1 декабря 2022 года составили 14 403 млрд тенге, увеличившись в ноябре 2022 года на 257,2 млрд тенге, или на 1,8%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, за ноябрь чистый доход от инвестирования пенсионных активов увеличился на 131,1 млрд тенге, до 7 688,7 млрд тенге. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом счетов, не имеющих пенсионные накопления) на 1 декабря 2022 года составило 10,9 млн. Сумма пенсионных выплат за ноябрь достигла 34,9 млрд тенге. Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 декабря 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (48,9% и 20,4% от общего объема пенсионных активов, соответственно). Читайте также Какие иностранные валюты скупали казахстанцы в ноябре Международные резервы Нацбанка выросли почти на 3% в ноябре В Казахстане утвердили предельные ставки вознаграждения по тенговым депозитам на февраль

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