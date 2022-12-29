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На 257,2 млрд тенге выросли пенсионные накопления казахстанцев в ноябре

на 257,2 млрд тенге выросли пенсионные накопления казахстанцев в ноябре Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
По данным Национального банка, пенсионные накопления вкладчиков на 1 декабря 2022 года составили 14 403 млрд тенге, увеличившись в ноябре 2022 года на 257,2 млрд тенге, или на 1,8%, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, за ноябрь чистый доход от инвестирования пенсионных активов увеличился на 131,1 млрд тенге, до 7 688,7 млрд тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом счетов, не имеющих пенсионные накопления) на 1 декабря 2022 года составило 10,9 млн.

Сумма пенсионных выплат за ноябрь достигла 34,9 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 декабря 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (48,9% и 20,4% от общего объема пенсионных активов, соответственно).

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Лариса Черненко
Нацбанк РК Казахстан
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