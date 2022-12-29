Озлобленный после ссоры со знакомой астанчанин сжег ее машину
Фото: пресс-служба МЧС РК
Астанчанин поджег новое авто знакомой из-за ссоры. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной полиции, мужчина водворен в изолятор временного содержания.
Инцидент произошел рано утром. В полицию поступил вызов о возгорании Hyundai Tucson во дворе жилого дома по ул. Куйши Дина.
Стражи порядка уточнили, что задержали возле полыхающего автомобиля 42-летнего мужчину.
В ходе следствия стало известно, что из-за неприязненных отношений выпивший мужчина поджег авто знакомой.
Потерпевшей причинен значительный ущерб в размере 19 млн тенге.
"Прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарной службы пожар был локализован. По факту умышленного повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование".Пресс-служба ДП Астаны
Мужчина водворен в изолятор временного содержания, заключили в ДП.
13 декабря сообщалось, что в Алматы на авторынке сгорел Ravon Gentra.
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