Озлобленный после ссоры со знакомой астанчанин сжег ее машину

Астанчанин поджег новое авто знакомой из-за ссоры. Как рассказали Zakon.kz в пресс-службе столичной полиции, мужчина водворен в изолятор временного содержания.

Инцидент произошел рано утром. В полицию поступил вызов о возгорании Hyundai Tucson во дворе жилого дома по ул. Куйши Дина.

Стражи порядка уточнили, что задержали возле полыхающего автомобиля 42-летнего мужчину.

В ходе следствия стало известно, что из-за неприязненных отношений выпивший мужчина поджег авто знакомой.

Потерпевшей причинен значительный ущерб в размере 19 млн тенге.



"Прибывшими на место происшествия сотрудниками пожарной службы пожар был локализован. По факту умышленного повреждения чужого имущества проводится досудебное расследование". Пресс-служба ДП Астаны

Мужчина водворен в изолятор временного содержания, заключили в ДП.

13 декабря сообщалось, что в Алматы на авторынке сгорел Ravon Gentra.