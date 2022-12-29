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В Южной Корее 5 человек погибли при пожаре в туннеле скоростной автомагистрали

Пожар в Южной Корее Фото: Twitter/koryodynasty
По меньшей мере пять человек погибли и 37 получили ранения в результате пожара в шумозащитном туннеле вдоль скоростной автомагистрали в Квачхоне, к югу от Сеула, сообщает Zakon.kz.

Пожар произошел в 13:49 (10:49 по времени Астаны) внутри шумозащитного туннеля в Квачхоне вдоль Второй скоростной автомагистрали Кёнгин, которая соединяет западный портовый город Инчхон с городом Соннам, передает Yonhap.

Пожарные первоначально заявили, что пожар начался после столкновения автобуса и мусоровоза, но позже сказали, что им потребуется дополнительное расследование для определения точной причины.

Спасатели обнаружили пять тел в четырех разных автомобилях. 37 человек получили травмы, большинство из них легкие, трое получили ожоги. Огонь уничтожил 45 автомобилей.

Президент Юн Сук Ёль поручил правительству тщательно обследовать место происшествия, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных жертв, и оказать полную медицинскую помощь пострадавшим. Он также призвал провести тщательный анализ причин, принять меры по предотвращению повторения подобных аварий и немедленно проверить туннели и подобные объекты.

Власти заявили, что число погибших может еще увеличиться. На место происшествия направили 94 пожарных авто, 219 пожарных и вертолеты. Пожар полностью потушили в 16:12.



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Данияр Кунафин
Южная Корея
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