В Южной Корее 5 человек погибли при пожаре в туннеле скоростной автомагистрали

Пожар произошел в 13:49 (10:49 по времени Астаны) внутри шумозащитного туннеля в Квачхоне вдоль Второй скоростной автомагистрали Кёнгин, которая соединяет западный портовый город Инчхон с городом Соннам, передает Yonhap.



Пожарные первоначально заявили, что пожар начался после столкновения автобуса и мусоровоза, но позже сказали, что им потребуется дополнительное расследование для определения точной причины.

Спасатели обнаружили пять тел в четырех разных автомобилях. 37 человек получили травмы, большинство из них легкие, трое получили ожоги. Огонь уничтожил 45 автомобилей.

Президент Юн Сук Ёль поручил правительству тщательно обследовать место происшествия, чтобы убедиться в отсутствии дополнительных жертв, и оказать полную медицинскую помощь пострадавшим. Он также призвал провести тщательный анализ причин, принять меры по предотвращению повторения подобных аварий и немедленно проверить туннели и подобные объекты.

Власти заявили, что число погибших может еще увеличиться. На место происшествия направили 94 пожарных авто, 219 пожарных и вертолеты. Пожар полностью потушили в 16:12.

At least 6 people reported to have died in expressway tunnel fire in Gwacheon, South Korea.



Initial findings showed the fire started after a bus and a truck collided. It quickly spread to the tunnel, causing massive clouds of smoke.pic.twitter.com/Ir1ydXawEz