Итоги 2022: громкие аресты чиновников Казахстана и криминального авторитета

В уходящем году в Казахстане произошла серия громких арестов, связанных в основном с попыткой насильственного захвата власти в первых числах января, государственной изменой, превышением должностных полномочий и масштабной коррупцией, сообщает Zakon.kz.

6 января 2022 года указом президента страны Карим Масимов был освобожден от должности председателя КНБ РК. В тот же день в отношении него было начато досудебное расследование по факту государственной измены, попытки переворота и коррупции.





Фото: primeminister.kz



Карим Масимов был задержан и водворен в изолятор временного содержания. Также были арестованы его заместители, в том числе Даулет Ергожин, начальник Службы специального назначения "А" Ануар Садыкулов и руководители региональных департаментов органов безопасности. 25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении этих лиц завершилось и дело передано в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны. Ранее Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил, что экс-глава КНБ Масимов может быть приговорен к 17 годам лишения свободы.

По информации Генеральной прокуратуры Казахстана, обвиняемые Карим Масимов и Ануар Садыкулов "преданы суду по статьям о государственной измене, насильственном захвате власти, превышении власти и должностных полномочий, повлекшим тяжкие последствия".





Фото: Instagram/armandzhumageldiev



7 января 2022 года оперативно-следственной группой Департамента полиции Алматы были задержаны криминальный авторитет Арман Джумагельдиев по кличке Дикий Арман и пятеро членов его группировки. Генпрокуратура заявила, что он похищал людей во время январских беспорядков. В начале декабря Алматинский городской суд удовлетворил ходатайство органов следствия о продлении срока содержания под стражей Джумагельдиева до 7 января 2023 года.





Фото: gov.kz



20 февраля 2022 года был задержан и водворен в ИВС бывший министр обороны Мурат Бектанов, в отношении которого Генеральной прокуратурой было начато досудебное расследование по факту бездействия по службе. Как сообщил еще в начале ноября заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, уголовное дело по обвинению Бектанова рассматривается в суде.





Фото: пресс-служба Kaspi Bank



13 марта 2022 года был взят под стражу Кайрат Сатыбалды. Антикоррупционной службой в тот момент расследовалось уголовное дело по фактам злоупотреблений должностными полномочиями и хищений средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. По подозрению в совершении указанных преступлений был задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Сатыбалды. Правоохранительными органами была проведена проверка его причастности к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Также была задержана его бывшая супруга Гульмира Сатыбалды. 26 сентября Кайрат Сатыбалды получил шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности на госслужбе, в суде, органах местного самоуправления, Нацбанке РК и его ведомствах сроком на 10 лет.







Фото: ФК "Кайрат"



17 марта 2022 года был арестован и водворен в изолятор временного содержания предприниматель Кайрат Боранбаев по подозрению в совершении преступления – хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. 30 сентября расследование дела в отношении него было завершено. 23 ноября предпринимателю продлили арест еще на два месяца. И сегодня в Астане начался судебный процесс по делу бизнесмена.







Фото: Facebook/Кайрат Кудайберген



22 апреля 2022 года в Алматы задержали депутата маслихата Кайрата Кудайбергена по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках во время январских событий. Предварительным расследованием было установлено, что он вместе с Диким Арманом организовал сбор людей в гостинице "Казахстан", призывал объединиться вокруг Дикого Армана, поддержать его и выдвинуть единые требования власти. В отношении Кайрата Кудайбергена продлен срок содержания под стражей до 21 января 2023 года.







Фото: пресс-служба премьер-министра РК



28 мая 2022 года был взят под стражу директор Национального музея Арыстанбек Мұхамедиұлы по делу о хищениях бюджетных средств в сумме 146 миллионов тенге в отношении должностных лиц музея. Позже был выявлен еще один эпизод хищения. Как пояснили в Антикоре, Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге. 20 декабря Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок ареста на один месяц.