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Мировые цены на нефть падают из-за риска сокращения спроса

стоимость нефти Фото: pexels
Мировые цены на нефть днем 29 декабря упали более чем на процент. Финансисты связывают данные изменения c анализированием на рынках перспектив сокращения спроса на этот вид сырья, сообщает Zakon.kz.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 17:41 по времени Астаны, мартовские фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 1,14% – до 83,03 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 1,43%, до 77,81 доллара.

"Рынки следят следят за ситуацией с коронавирусом в Китае, где с начала ноября фиксируются множественные вспышки коронавируса. В то же время власти КНР собираются в январе смягчить требования для въезда в страну. На этом фоне ряд стран, напротив, начали ужесточать требования для лиц, прибывающих из Китая. Так, очередная волна коронавируса в мире может привести к снижению нефтяного спроса в связи с возможными ограничениями на передвижение", – отмечается в информации Прайм.

Кроме того, рынки находятся в ожидании официальных данных по недельным запасам нефти в США.  Прогноз предполагает их снижение на 1,5 миллиона баррелей – до 416,7 млн.

Оксана Житникова
США
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