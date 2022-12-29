Вторые сутки в Актобе ищут пропавшего четырехлетнего мальчика
Фото: Telegram/POLISIA.KZ
Продолжаются поиски Данилы Ахунова 2018 г.р., пропавшего 28 декабря в Актобе, сообщает Zakon.kz.
На поиски привлечены наряды комплексных сил полиции, военнослужащие НГ РК и волонтеры.
Проверяются заброшенные гаражи, дачные массивы, лесопосадки и ближайшие водоемы. Водолазами проверены канализационные колодцы, передает telegram-канал Polisia.kz.
Приметы: рост примерно 120 см, худощавого телосложения, волосы коричневого цвета.
Одет: куртка оранжевого цвета с капюшоном, вязаная шапочка сине-белого цвета с синим бубенчиком, обувь замшевая синего цвета.
Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефону 102 или + 7 771 785 1058.
Мальчик пропал 28 декабря.
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