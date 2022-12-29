Вторые сутки в Актобе ищут пропавшего четырехлетнего мальчика

На поиски привлечены наряды комплексных сил полиции, военнослужащие НГ РК и волонтеры.

Проверяются заброшенные гаражи, дачные массивы, лесопосадки и ближайшие водоемы. Водолазами проверены канализационные колодцы, передает telegram-канал Polisia.kz.

Приметы: рост примерно 120 см, худощавого телосложения, волосы коричневого цвета.

Одет: куртка оранжевого цвета с капюшоном, вязаная шапочка сине-белого цвета с синим бубенчиком, обувь замшевая синего цвета.

Всех, кто располагает информацией, просят позвонить по телефону 102 или + 7 771 785 1058.