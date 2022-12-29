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Министерство обороны Беларуси заявило о падении украинской ракеты на территории страны

Министерство обороны Беларуси заявило Фото: Telegram/Белорусский силовик
Белорусские СМИ распространили информацию о том, что силы ПВО сбили зенитную управляемую ракету С-300, выпущенную с территории Украины, сообщает Zakon.kz.

Как пишет БЕЛТА, инцидент произошел в районе 10-11 утра. Сведения о пострадавших в настоящий момент отсутствуют.

Белорусский лидер Александр Лукашенко уже осведомлен о ситуации, отмечает БЕЛТА. Президент страны поручил сотрудникам СК и Минобороны выяснить причины произошедшего.

Как передает пресс-служба Минобороны республики, сейчас рассматриваются две основные версии произошедшего: залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше, когда ракета полетела не в ту сторону. По второй версии, ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси.

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