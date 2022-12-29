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Как в сказке: улицы и площади столицы преобразились к новогодним праздникам

Как в сказке: улицы и площади столицы преобразились к новогодним праздникам Фото: пресс-служба акимата города Астаны
До наступления долгожданного праздника осталось два дня. Уже сам воздух наполнился ожиданием удивительной сказки. Но больше всего праздничную атмосферу поддерживают новогодние огни, которыми украшена столица в преддверии большого торжества, сообщает Zakon.kz.

Во всех районах Астаны для активного отдыха жителей и гостей города выстроили ледяные городки с горками, катками, фигурами любимых сказочных героев и многим другим, передает официальный сайт акимата столицы.

В районе Алматы площадки для зимнего досуга появились на площади у монумента Казак елі, в Триатлон парке, Президентском парке (также будут организованы лыжные трассы), на Набережной реки Акбулак.
Также ледовые городки установили в четырех жилых массивах: Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар и на территории четырех хоккейных кортов, расположенных в трех школах и в жилом массиве Железнодорожный.


Как в сказке: улицы и площади столицы преобразились к новогодним праздникам

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Скатиться с большой ледяной горки можно и в мкр. Отау, Сарайшык, а также на территории железнодорожного вокзала Нурлы жол.

В районе Байконыр в текущем году обустроили пять ледовых городков. Здесь новогодние елки, катки, горки и малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей.

Они расположены в следующих локациях:

  • Дворец "Жастар";
  • Парк им. К. Ататюрка;
  • Сквер писателей (пр. Абая);
  • ЖМ "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы);
  • ЖМ "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской);
  • ЖМ "Казгородок" (двор ул. Досмухамедулы, д. 4, 6, 8, 10, 12).


Как в сказке: улицы и площади столицы преобразились к новогодним праздникам

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

В районе Сарыарка также благоустроили ледовые катки и горки:

  • городская площадь;
  • Набережная реки Есиль;
  • пересечение ул. Герцена – Окжетпес;
  • парк "Коктал".

Также фотозоны и МАФы установлены на территории Demalys promenade.

В районе Есиль для придания новогодней атмосферы на сегодняшний день определено несколько основных мест притяжения:

  • территория EXPO-2017;
  • Центральный парк со стороны пр. Туран;
  • район ТРЦ "Керуен" и ТРЦ "Хан Шатыр";
  • Ботанический сад.


Как в сказке: улицы и площади столицы преобразились к новогодним праздникам

Фото: пресс-служба акимата города Астаны

Кроме того, прокатиться на ледовых горках и катках жители могут по следующим локациям:

  • СК "Алау" – ледовая горка, каток;
  • автоцентр My car – детская ледовая горка высотой 3 м;
  • ТРЦ "Азия парк" и ЦСО "Ailand".

Яркие наряды для столичных улиц создают профессиональные декораторы. В праздничном оформлении традиционно используются сверкающие разноцветными огнями арки и разнообразные елочные игрушки.
Фигуры сказочных персонажей, ледяные горки, светящиеся елочки и деревья каждый вечер дарят жителям столицы заряд позитива и атмосферу приближающегося праздника.


Как в сказке: улицы и площади столицы преобразились к новогодним праздникам

Фото: пресс-служба акимата города Астаны



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