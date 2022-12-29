Как в сказке: улицы и площади столицы преобразились к новогодним праздникам
Во всех районах Астаны для активного отдыха жителей и гостей города выстроили ледяные городки с горками, катками, фигурами любимых сказочных героев и многим другим, передает официальный сайт акимата столицы.
В районе Алматы площадки для зимнего досуга появились на площади у монумента Казак елі, в Триатлон парке, Президентском парке (также будут организованы лыжные трассы), на Набережной реки Акбулак.
Также ледовые городки установили в четырех жилых массивах: Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар и на территории четырех хоккейных кортов, расположенных в трех школах и в жилом массиве Железнодорожный.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Скатиться с большой ледяной горки можно и в мкр. Отау, Сарайшык, а также на территории железнодорожного вокзала Нурлы жол.
В районе Байконыр в текущем году обустроили пять ледовых городков. Здесь новогодние елки, катки, горки и малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей.
Они расположены в следующих локациях:
- Дворец "Жастар";
- Парк им. К. Ататюрка;
- Сквер писателей (пр. Абая);
- ЖМ "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы);
- ЖМ "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской);
- ЖМ "Казгородок" (двор ул. Досмухамедулы, д. 4, 6, 8, 10, 12).
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
В районе Сарыарка также благоустроили ледовые катки и горки:
- городская площадь;
- Набережная реки Есиль;
- пересечение ул. Герцена – Окжетпес;
- парк "Коктал".
Также фотозоны и МАФы установлены на территории Demalys promenade.
В районе Есиль для придания новогодней атмосферы на сегодняшний день определено несколько основных мест притяжения:
- территория EXPO-2017;
- Центральный парк со стороны пр. Туран;
- район ТРЦ "Керуен" и ТРЦ "Хан Шатыр";
- Ботанический сад.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны
Кроме того, прокатиться на ледовых горках и катках жители могут по следующим локациям:
- СК "Алау" – ледовая горка, каток;
- автоцентр My car – детская ледовая горка высотой 3 м;
- ТРЦ "Азия парк" и ЦСО "Ailand".
Яркие наряды для столичных улиц создают профессиональные декораторы. В праздничном оформлении традиционно используются сверкающие разноцветными огнями арки и разнообразные елочные игрушки.
Фигуры сказочных персонажей, ледяные горки, светящиеся елочки и деревья каждый вечер дарят жителям столицы заряд позитива и атмосферу приближающегося праздника.
Фото: пресс-служба акимата города Астаны