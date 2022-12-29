Как в сказке: улицы и площади столицы преобразились к новогодним праздникам

До наступления долгожданного праздника осталось два дня. Уже сам воздух наполнился ожиданием удивительной сказки. Но больше всего праздничную атмосферу поддерживают новогодние огни, которыми украшена столица в преддверии большого торжества, сообщает Zakon.kz.

Во всех районах Астаны для активного отдыха жителей и гостей города выстроили ледяные городки с горками, катками, фигурами любимых сказочных героев и многим другим, передает официальный сайт акимата столицы.

В районе Алматы площадки для зимнего досуга появились на площади у монумента Казак елі, в Триатлон парке, Президентском парке (также будут организованы лыжные трассы), на Набережной реки Акбулак.

Также ледовые городки установили в четырех жилых массивах: Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар и на территории четырех хоккейных кортов, расположенных в трех школах и в жилом массиве Железнодорожный.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны



Скатиться с большой ледяной горки можно и в мкр. Отау, Сарайшык, а также на территории железнодорожного вокзала Нурлы жол.

В районе Байконыр в текущем году обустроили пять ледовых городков. Здесь новогодние елки, катки, горки и малые архитектурные формы в виде сказочных персонажей.

Они расположены в следующих локациях:

Дворец "Жастар";

Парк им. К. Ататюрка;

Сквер писателей (пр. Абая);

ЖМ "Өндіріс" (пересечение ул. Акбидай и Кеменгерулы);

ЖМ "Кирпичный" (пересечение ул. Чехоева и Жолымбетской);

ЖМ "Казгородок" (двор ул. Досмухамедулы, д. 4, 6, 8, 10, 12).





Фото: пресс-служба акимата города Астаны



В районе Сарыарка также благоустроили ледовые катки и горки:

городская площадь;

Набережная реки Есиль;

пересечение ул. Герцена – Окжетпес;

парк "Коктал".

Также фотозоны и МАФы установлены на территории Demalys promenade.

В районе Есиль для придания новогодней атмосферы на сегодняшний день определено несколько основных мест притяжения:

территория EXPO-2017;

Центральный парк со стороны пр. Туран;

район ТРЦ "Керуен" и ТРЦ "Хан Шатыр";

Ботанический сад.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны



Кроме того, прокатиться на ледовых горках и катках жители могут по следующим локациям:

СК "Алау" – ледовая горка, каток;

автоцентр My car – детская ледовая горка высотой 3 м;

ТРЦ "Азия парк" и ЦСО "Ailand".

Яркие наряды для столичных улиц создают профессиональные декораторы. В праздничном оформлении традиционно используются сверкающие разноцветными огнями арки и разнообразные елочные игрушки.

Фигуры сказочных персонажей, ледяные горки, светящиеся елочки и деревья каждый вечер дарят жителям столицы заряд позитива и атмосферу приближающегося праздника.





Фото: пресс-служба акимата города Астаны







