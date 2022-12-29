Штормовая погода ожидается в Шымкенте и 11 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и в одиннадцати регионах Казахстана 30-31 декабря. Синоптики предупредили о сильных осадках, тумане, гололеде и низовой метели, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", днем 30 декабря на большей части Кызылординской области и в Кызылорде ожидаются осадки (снег, дождь). На севере, в центре области – туман, гололед.

На юге и востоке Карагандинской области – туман, гололед, на севере области низовая метель, на дорогах может наблюдаться снежный накат.

"Ночью и утром 30-31 декабря на юге области, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. 30-31 декабря ветер юго-западный, на юго-западе области, в горных районах до 15-20 м/с. 31 декабря порывами до 5 м/с. В Таразе ночью и утром 30-31 декабря временами ожидаются туман, гололед". РГП "Казгидромет"

Ночью 30 декабря на западе, северо-востоке Мангистауской области синоптики прогнозируют туман, гололед. В Актау – гололед.

На западе, севере, юге Акмолинской области – низовая метель. На северо-востоке области туман. На юго-западе, западе Северо-Казахстанской области – низовая метель. На западе, севере области, а также в Петропавловске – туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, днем на северной половине области прогнозируется гололед. На западе, севере, востоке области – туман. В Уральске 30 декабря – гололед, туман.

На севере, востоке Павлодарской области и в городе Павлодаре – туман. На севере, в центре, в горных районах области Жетысу – туман и гололед.

"На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области – туман, гололед. Ветер юго-западный на горных перевалах, 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане временами туман". РГП "Казгидромет"

На большей части Костанайской области – снег. На юге области низовая метель. На севере области туман.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ждет жителей трех главных городов Казахстана в ближайшие три дня.