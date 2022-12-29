Пункты пропуска на казахстанско-китайской границе приостановят работу в новогодние праздники

1 и 2 января 2023 года не будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе, сообщает Zakon.kz.

Об этом информирует Комитет государственных доходов.

В сообщении ведомства говорится, что согласно соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о пунктах пропуска, в связи с праздничными днями в период с 1 по 2 января 2023 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

