Токаев распорядился присудить государственные стипендии в области культуры

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передает Zakon.kz.

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