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Токаев распорядился присудить государственные стипендии в области культуры

Распорядился присудить государственные стипендии в области культуры Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает Акорда.

  1. Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
  2. Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.

Президент Республики Казахстан К.Токаев

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