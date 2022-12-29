Токаев распорядился присудить государственные стипендии в области культуры
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении государственной стипендии в области культуры в 2022 году, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает Акорда.
- Присудить государственную стипендию в области культуры в 2022 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
- Настоящее распоряжение опубликовать в средствах массовой информации.
Президент Республики Казахстан К.Токаев
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