На телеканале "Алматы" вышла заключительная серия фильма "Трагический Қаңтар: Перезагрузка"

В преддверии годовщины трагического января на телеканале Almaty.tv вышла заключительная серия пятисерийного документального фильма о тех событиях, сообщает Zakon.kz.

В фильме представлены ранее неизвестные факты и эксклюзивные интервью участников, очевидцев, пострадавших и экспертов, передает Almaty.tv.

В начале серии говорится, что триггером развития событий стали социально-экономические вопросы. А недовольством людей воспользовались третьи силы, которые попытались реализовать свой корыстный план по дестабилизации ситуации. Они цинично использовали людей, вышедших на улицы на мирный митинг.

Это подтверждают и те, кто был в самом "пекле" тех событий.

"Если кто-то вам что-то говорит, не нужно идти за ним. Этого не надо делать. Все нужно решать в спокойной и мирной обстановке. Да, я сожалею, очень сожалею о содеянном. В Казахстане у нас много хороших людей, всем я хочу сказать одно: не поддавайтесь на провокации, как я", – сказал один из тех, кто участвовал в беспорядках.

Целенаправленные и скоординированные действия организаторов беспорядков показывают, что провокаторы хотели силой захватить власть. В первые дни протестов и последующих беспорядков вооруженные группировки сожгли и разрушили свыше полутора тысяч объектов в шести регионах и двух городах республиканского значения – Алматы и Шымкенте.

Были разгромлены, подожжены и разграблены десятки госучреждений, зданий МСБ и полиции, а также сотни автомобилей. В Алматы они захватили и сожгли акимат и резиденцию, а также пытались ворваться в здание управления Комитета по правовой статистике и криминальным учетам, зная, что там имеются базы правоохранительных органов, где хранятся данные о судимости и розыске лиц, а также архивные уголовные дела. Далее организовали нападение на департамент и управления полиции.

"Также были разграблены 10 охотничьих магазинов. Было похищено 1672 единицы оружия. Кроме того, было украдено 1288 единиц служебного оружия. Из всего объема похищенного найдена только треть". Представитель Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов

Вооружившись, бандиты атаковали правоохранителей и мирных жителей.

Преступники захватили Международный аэропорт Алматы, чтобы блокировать внутренние и международные авиасообщения. Параллельно громили помещения СМИ и хотели взять под контроль телевышку Коктобе – это могло привести к информационному коллапсу.

По мнению израильского эксперта, ситуацией попытались воспользоваться те, кто хотел создания искусственного хаоса и введения "сильной руки".

"У них ничего не получилось, и это большая заслуга нынешних властей Казахстана. Прежде всего, президента, и, во многом, казахского народа, который оказался гораздо мудрее чем те, кто хотел дестабилизировать ситуацию". Политтехнолог Давид Эйдельман

Пострадали в те дни тысячи человек, в том числе и мирные жители.

Вооруженные группировки действовали по плану, раскачивали ситуацию, склоняя мирных митингующих к избиению силовиков, погромам и мародерству. Им помогали провокаторы и координаторы в красных куртках, их можно разглядеть на видео, а также так называемые "связные" в лице курьеров по доставке еды.

Нападали на стратегические объекты с целью захвата и последующего уничтожения. Вооружившись и взяв контроль над городами, преступники намеревались обратиться к руководству страны через телеканалы с требованиями сдаться и отдать власть.

Однако преступные замыслы реализовать не удалось.

"Здесь, конечно, надо отдать должное мужеству президента Токаева. Заявление "Власть не падет" имело принципиальное значение и было переломным моментом". Политолог Талгат Калиев

Как отмечают авторы фильма, с первых дней президентства Касым-Жомарт Токаев пошел по пути демократических преобразований. Главой государства были реализованы несколько пакетов реформ, которые выразились в принятии ряда важных законов. Конечно, изменения в политической и экономической жизни страны – дело не одного дня и даже не одного года, однако затягивать с ними нельзя, заявлял тогда президент. Так, глава государства выдвинул ряд инициатив, в том числе формулу – "Разные мнения – единая нация" и концепцию "Слышащего государства". Январские события положили начало новому этапу "перезагрузки" общественно-политического устройства страны и стали жестким катализатором, ускорив процессы реализации новых реформ, о которых объявил президент.

"Конституционный референдум и выборы – результаты новых реформ. Я настроен оптимистично, поскольку первопричины и последствия январских событий были правильно проанализированы и решены должным образом. Стабильность, как и демократия, очень важна, она приведет к процветанию. Без стабильности нет иностранных инвестиций". Аналитик Альберто Тюкстра (Бельгия)

Разделив нашу жизнь на "до" и "после", считает известный казахский поэт Акберен Елгезек, "Трагический Қаңтар" показал необходимость полной перезагрузки и осмысления всего произошедшего.

"У мирной жизни – много побед, а у стабильной жизни – много плодов. После январских событий менталитет нашего общества стал другим, изменилось наше отношение, изменилось наше мировоззрение, мы стали по-другому смотреть на многие вещи. Государство должно выполнять свою правовую институциональную функцию – принятие справедливых законов и обеспечение их исполнения", – подчеркнул Акберен Елгезек.

По словам авторов фильма, во время январских событий замысел тех, кто превратил мирные шествия в беспорядки, мародерства и бандитизм, попытавшись свергнуть законную власть, не достиг своей цели. Нация сплотилась вокруг главы государства и на прошедших осенью президентских выборах избирателей отдала более 80% голосов за "Справедливый Казахстан" и реформы, о которых говорил глава государства.

Мир, стабильность и взаимоуважение – залог развития общества и государства в целом, поэтому не допустить повторения январских событий – главная задача для всех казахстанцев.



