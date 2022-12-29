Как будет работать общественный транспорт в новогодние дни в Астане
В сообщении ведомства говорится, что в целях обеспечения оптимального уровня транспортного обслуживания в праздничные дни общественный транспорт столицы будет курсировать следующим образом.
1 января 2023 года – по расписанию выходного дня.
Выход всех городских маршрутов и пригородных №303, 304, 306, 307, 320, 323, 326 осуществляется до 10:00 утра через один график. После 10:00 утра движение будет по штатному расписанию.
Пригородные маршруты №302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 327 начнут движение с 10:00 утра – по штатному расписанию выходного дня.
2 и 3 января 2023 года – по расписанию выходного дня.
В последующие дни работа общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме согласно действующему расписанию движения.