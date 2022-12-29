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Как будет работать общественный транспорт в новогодние дни в Астане

Как будет работать общественный транспорт в новогодние дни в Астане Фото: Zakon.kz
В ТОО "City Transportation Systems" рассказали о том, как будет ходить общественный транспорт в столице в новогодние праздники, сообщает Zakon.kz.

В сообщении ведомства говорится, что в целях обеспечения оптимального уровня транспортного обслуживания в праздничные дни общественный транспорт столицы будет курсировать следующим образом.

1 января 2023 года – по расписанию выходного дня.

Выход всех городских маршрутов и пригородных №303, 304, 306, 307, 320, 323, 326 осуществляется до 10:00 утра через один график. После 10:00 утра движение будет по штатному расписанию.

Пригородные маршруты №302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 327  начнут движение с 10:00 утра – по штатному расписанию выходного дня.


Новость по теме

Как будет работать общественный транспорт в новогодние дни в Алматы



2 и 3 января 2023 года – по расписанию выходного дня.

В последующие дни работа общественного транспорта будет осуществляться в штатном режиме согласно действующему расписанию движения.

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