Попытка ограбления возле обменника в столице попала на видео

Неизвестные попытались ограбить мужчину возле обменного пункта в Астане. Инцидент попал на видео, сообщает Zakon.kz.

С заявлением в полицию обратился 23-летний житель столицы, рассказавший о том, что у него пытались забрать 5 тысяч долларов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий столичными полицейскими установлена автомашина марки "Daewoo Lacetti". Подозреваемые в возрасте 54-х и 25-ти лет были задержаны на территории Жамбылской области в Мойынкумском районе. Пресс-служба ДП города Астана

У них изъяты газовый пистолет с восемью патронами, пистолет зажигалка и медицинская черная маска.

Проводится досудебное расследование по статье 191 ч.3 УК. Подозреваемые находятся под стражей.

