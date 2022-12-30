Ситуация в Украине: в Одессе демонтируют памятники, Италия готова стать гарантом мирного соглашения

Фото: omr.gov.ua

В Украине могут ввести новый налог для увеличения финансирования ВСУ, в России вводят штрафы за осквернение Георгиевской ленты, сообщает Zakon.kz.

Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Ему вменяют несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ.

В Украине могут ввести новый налог для увеличения финансирования ВСУ. О такой перспективе заявил замглавы ОП Ростислав Шурма.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции в связи с конфликтом, встают на сторону России.

В Одессе ночью демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову.

В России признали Георгиевскую ленту символом воинской славы и ввели штрафы до пяти миллионов рублей или до 5 лет колонии за ее осквернение.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в 3 млн рублей командированным в новые регионы гражданским при их ранении и 5 млн - их семьям в случае гибели.

Также президент России назначил прокуроров четырех новых регионов.

Еще Путин дополнил специальные меры во внешней торговле повышением экспортных и импортных пошлин на ряд товаров и сырье, их перечень составит правительство.

Правительство РФ продлило запрет на автоперевозки грузов через РФ из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины до 30 июня 2023 года, следует из постановления кабинета министров.

На территории Беларуси упала украинская ракета С-300. Рассматриваются две основные версии: то, что ракета залетела, как в недавнем инциденте в Польше, и что ракету сбили в результате работы белорусской ПВО.

Издание Politico пишет, что на недавней встрече в Вашингтоне Зеленский вновь просил у Байдена ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Но президент США отказал.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна готова стать гарантом мирного соглашения по Украине. Мелони собирается отправиться в Киев до конца февраля. Читайте также Рамзан Кадыров заявил, что имеет право баллотироваться в президенты России, но не будет Министерство обороны Беларуси заявило о падении украинской ракеты на территории страны The Hill: Байден не доверяет своей охране

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