Ситуация в Украине: в Одессе демонтируют памятники, Италия готова стать гарантом мирного соглашения
Фото: omr.gov.ua
В Украине могут ввести новый налог для увеличения финансирования ВСУ, в России вводят штрафы за осквернение Георгиевской ленты, сообщает Zakon.kz.
- Мэру Полтавы Александру Мамаю вручили подозрение. Ему вменяют несанкционированное распространение информации о перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину или о размещении ВСУ.
- В Украине могут ввести новый налог для увеличения финансирования ВСУ. О такой перспективе заявил замглавы ОП Ростислав Шурма.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что те, кто придерживается нейтральной позиции в связи с конфликтом, встают на сторону России.
- В Одессе ночью демонтировали памятники Екатерине II и Александру Суворову.
- В России признали Георгиевскую ленту символом воинской славы и ввели штрафы до пяти миллионов рублей или до 5 лет колонии за ее осквернение.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах в 3 млн рублей командированным в новые регионы гражданским при их ранении и 5 млн - их семьям в случае гибели.
- Также президент России назначил прокуроров четырех новых регионов.
- Еще Путин дополнил специальные меры во внешней торговле повышением экспортных и импортных пошлин на ряд товаров и сырье, их перечень составит правительство.
- Правительство РФ продлило запрет на автоперевозки грузов через РФ из стран Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины до 30 июня 2023 года, следует из постановления кабинета министров.
- На территории Беларуси упала украинская ракета С-300. Рассматриваются две основные версии: то, что ракета залетела, как в недавнем инциденте в Польше, и что ракету сбили в результате работы белорусской ПВО.
- Издание Politico пишет, что на недавней встрече в Вашингтоне Зеленский вновь просил у Байдена ракеты ATACMS с радиусом действия до 300 километров. Но президент США отказал.
- Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что ее страна готова стать гарантом мирного соглашения по Украине. Мелони собирается отправиться в Киев до конца февраля.
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