Продажи видеокарт в мире упали до минимума с 2005 года

Продажи видеокарт, ставших "золотыми" во время пандемии, откатились на уровень 2005 года, сообщает Zakon.kz.

Выдержками из отчета Jon Peddie Research поделились представители сайта Tom’s Hardware. Они выяснили, что в третьем квартале этого года в мире было продано около 6,9 миллиона дискретных графических процессоров для применения в настольных ПК.

Три крупнейших производителя дискретных видеокарт для настольных ПК и ноутбуков – AMD, Intel и Nvidia – поставили на рынок около 14 миллионов таких комплектующих. Это на 42% меньше, чем годом ранее.

Получается, что продажи встраиваемых видеоускорителей достигли 20-летнего минимума.

Стоит отметить, что поставки дискретных графических процессоров для ноутбуков в начале 2000-х годов были не такими высокими, как сегодня – тогда продавалось не так много ноутбуков. Поэтому вполне возможно, что совместные продажи дискретных решений для настольных компьютеров и ноутбуков более или менее соответствуют тому, что было 15–17 лет назад.

Лидером рынка осталась Nvidia, причем компании удалось за минувший год увеличить долю рынка – с 79% до 86%, в то время как доля ее ближайшего конкурента, AMD, сократилась с третьего квартала 2021-го вдвое – с 21% до 10%. Intel, выпустившая в этом году свои первые дискретные видеокарты, заняла в третьем квартале сразу 4% рынка.

