Умерла основательница стиля панк в моде модельер Вивьен Вествуд

В Лондоне 29 декабря скончалась британский модельер Вивьен Вествуд. Ей был 81 год, сообщает Zakon.kz.

Известие о кончине Вествуд опубликовано в Twitter на странице ее дома моды, пишет РИА Новости.



"Вивьен Вествуд умерла сегодня, мирно, в окружении своей семьи в Клэпхеме, Южный Лондон. Мир нуждается в таких людях, как Вивьен, чтобы измениться к лучшему", – отмечается в тексте.

Вествуд, которая родилась в Англии 8 апреля 1941 года и приобрела известность в 1970-х годах, называют основательницей стиля панк в высокой моде. В 1992 году она стала дамой-офицером ордена Британской империи, а в 2006 - дамой-командором. Будучи одной из известнейших мировых модельеров, Вествуд была также известна как активист - в частности, она выступала в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а в 2014 году высказывала поддержку идее независимости Шотландии.

29 декабря сообщалось о смерти в возрасте 86 лет британского актера и комика Джона Бёрда.