Построить школу вместо очередного ЖК попросили жители левобережья Астаны

Еще один многоквартирный жилой комплекс хотят возвести в одном из густонаселенных районов левобережья Астаны. Местные жители против. Они давно просят построить на этом месте школу, сообщает Zakon.kz.

Как объясняют астанчане, для всех детей этого района в школах не хватает мест.

"В ближайших школах, это вот 84-я и 85-я, к которым по району мы относимся, дети учатся в три смены. Говорят, что в классах детей по 40 человек. То есть обучение у детей никакое. Мы хотим, чтобы на месте этой земли построили доступную школу для детей, для будущего нашей страны", – говорит в сюжете канала КТК Эльмира Хамидова.



На огороженном высоким забором участке строительство сейчас не ведется. Оно было приостановлено совместными усилиями жителей нескольких жилых комплексов.



"Через суд мы добились, чтобы здесь была приостановлена стройка вот этого многоквартирного жилого комплекса. Причем здесь предполагалась стройка около семи, по-моему, домов", – рассказала Гульмира Габдушева.



В столичном управлении градостроительного планирования говорят, что земельный участок, где могла бы появиться школа, не принадлежит акимату Астаны, а находится в частной собственности. После запрета суда на строительство здесь многоквартирного дома, он определен под административное здание департамента внутренних дел. Вместе с тем, городские власти обещают постепенно решить вопрос с нехваткой мест в школах: в соседних районах планируется строительство сразу нескольких учебных заведений.



"Это у нас возле ЕХРО две школы, также две школы по улице Бокейхана. Да, они не находятся непосредственно возле ЖК Park Avenue, но, так как строительство школ распределено по всему городу, они снимут нагрузку с переполненных трехсменных школ", – пообещал руководитель отдела градостроительного планирования по району "Есиль" Галымжан Нурадил.



Как резюмируют журналисты, если эти школы построят, дети смогут учиться в комфортных условиях. Но для начала родителям нужно дождаться того времени, когда это произойдет. Могут на это уйти и годы.

