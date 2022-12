Впервые обнаружен организм, питающийся только вирусами

Ученые впервые обнаружили микроб, который сделал вирусные частицы своим основным источником питания. Оказалось, что такое существование ведут хальтерии (Halteria) – крошечные инфузории, обитающие в пресных водах по всему миру, сообщает Zakon.kz.

Ранее считалось, что вирусы слишком низкокалорийны, чтобы обеспечивать энергией даже самого миниатюрного хищника, пишет Naked Science.

Проникшая в клетку вирусная частица зачастую означает неприятности для хозяина, однако крошечная инфузория вывернула это правило наизнанку. Ее любимое блюдо – хлоровирусы, которые заражают микроскопические зеленые водоросли, что в итоге приводит хозяев к гибели: их клетки разрываются изнутри, как лопающийся воздушный шарик, и вирусные частицы выходят наружу.



В водной среде содержатся десятки миллионов вирусов. Так что, за один-единственный день в небольшом пруду хальтерии способны переварить до 10 триллионов хлоровирусов. В таких условиях хальтерии успешно растут и размножаются. Всего за сутки инкубирования в капле воды, куда исследователи добавили щедрую порцию хлоровирусов (других источников питания там не было), численность хальтерий выросла в 15 раз. Число вирусов тем временем сократилось в 100 раз, что вполне соответствует отношениям "хищник – жертва" из любой другой экосистемы.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Отмечается, что результаты исследования заставляют ученых пересмотреть весь углеродный цикл в микромире, где вирусы не просто способствуют выбросу углерода из зараженных клеток, но сами могут служить его источником для ненасытных вироядных (питающихся вирусами – Прим.) инфузорий.

