Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Токаев выразил соболезнования по поводу смерти Пеле

Токаев выразил соболезнования по поводу смерти Пеле Фото: akorda.kz
30 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

"Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире", – говорится в телеграмме.

По словам Токаева, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявшим уровень этого вида спорта на величайшую высоту.

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, скончался на 83 году жизни 29 декабря. По данным клиники "Альберт Эйнштейн", где он находился, это произошло из-за множественного отказа органов.

Звездные спортсмены также выразили соболезнования.

Читайте также

Токаев освободил Каната Мусина от должности министра юстиции

На телеканале "Алматы" вышла заключительная серия фильма "Трагический Қаңтар: Перезагрузка"

Президент Казахстана подписал несколько законов

Анастасия Московчук
Пеле Токаев Касым-Жомарт Бразилия Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2023 года
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Арестована руководитель отдела образования в СКО
Назван Топ-3 знаков зодиака, на сторону которых станет удача в начале 2023 года
Назван Топ-3 знаков зодиака, на сторону которых станет удача в начале 2023 года
погода в Астане, Алматы и Шымкенте
Синоптики озвучили прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления