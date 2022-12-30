Токаев выразил соболезнования по поводу смерти Пеле

30 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в сообщении Telegram-канала Акорды, Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

"Глава государства отметил, что как один из величайших спортсменов в истории он внес огромный вклад в популяризацию футбола во всем мире", – говорится в телеграмме.

По словам Токаева, Пеле всегда был и останется символом преданности футболу, а также кумиром для всех, поднявшим уровень этого вида спорта на величайшую высоту.

Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле, скончался на 83 году жизни 29 декабря. По данным клиники "Альберт Эйнштейн", где он находился, это произошло из-за множественного отказа органов.

Звездные спортсмены также выразили соболезнования.