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Иммунолог назвала смертельные осложнения гриппа

вирусное заболевание, грипп Фото: pixabay
Врач-иммунолог Зоя Скорпилева отметила, что инсульты, инфаркты, воспаления легких, менингоэнцефалиты могут стать причиной смерти после вирусных заболеваний, таких как грипп или COVID-19, сообщает Zakon.kz.

Причинами смерти могут стать менингоэнцефалиты, сосудистые осложнения и присоединение вторичной флоры с воспалением легких.

"Важно сказать, что все инфаркты и инсульты, которые происходят в течение двух месяцев после заболевания, в настоящее время расцениваются как осложнение от гриппа", – сказала Зоя Скорпилева.

Врач отметила, что необходимо помочь организму защититься от смертельных последствий. Прививка не спасает от заболевания. Однако защищает от осложнений, тяжелых форм и летальных исходов, уточнила специалист, пишет Ura.ru.

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